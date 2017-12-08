Avrupa'ya Kartal pençesi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Almanya temsilcisi Leipzig'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Beşiktaş, ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda üst sıralarda yer aldı.



Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan Beşiktaş; Barcelona, Liverpool ve Tottenham ile grubu namağlup bitiren 4 takımdan biri oldu. Namağlup takımlardan Barcelona da Beşiktaş gibi 4 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Liverpool üçer galibiyet ve beraberlik elde etti. Tottenham ise 5 galibiyet ve 1 beraberlikle grubu tamamlamayı başardı. Beşiktaş, Devler Ligi'nde deplasmandaki 3 maçını da kazanan tek takım olarak bu alanda zirvede yer aldı. Gruplarını namağlup tamamlayan ekiplerden Barcelona, Liverpool ve Tottenham, Beşiktaş'ın gerisinde kaldı. Beşiktaş, son 16 turuna yükselen ekipler arasında savunmasıyla da ön plana çıktı.



SAVUNMAYI BAŞARIYOR

Barcelona, yediği 1 golle bu alanda zirvede yer alırken, siyahbeyazlı temsilcimiz; 5 golle Man. City, Basel ve Juventus ile birlikte en iyi savunmacı beşinci ekip oldu. En iyi savunmacı takımlar arasında M. United 3, PSG ile Tottenham da dörder gol yedi. Beşiktaş, rekorları ve ilkleriyle de Türk futbol tarihine geçti. Siyah- beyazlılar, grup mücadelesini namağlup tamamlamasının yanı sıra lider çıkan ilk Türk takımı unvanını elde etti. Beşiktaş, 14 puanla grupta en çok puan toplayan Türk takımı olarak dikkati çekti.



TARİHE GEÇTİLER

?Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 11 gol kaydeden Beşiktaş, Türk takımları içinde gol rekorunu da eline geçirdi. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde en çok galibiyete ulaşan Türk takımı unvanını da yakaladı. Devler Ligi'nde daha önce G.Saray ve F.Bahçe ikişer kez grubu 3 galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, 4 kez kazanarak rekoru ele geçirdi.



Mini yorum: Özgüven getirdiler (Turgay Demir)

Beşiktaş'ın kırdığı rekorların, elde ettiği başarının yakın gelecekte hem siyah-beyazlı takıma, hem Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan diğer takımlara büyük faydası olacaktır. Fayda derken, ülke puanından vs. bahsetmiyorum. Benim altını çizdiğim nokta özgüven! Alternatif oyunculardan kurulu kadrosuyla Leipzig'e istediği an gol atan ve maçın ilk dakikasından itibaren sahada özgüvenle duran Beşiktaş, tüm takımlarımıza örnek olacaktır. "Bunu biz de yapabiliriz" diyecektir bütün takımlarımız, demeleri de gerekir. Bu zafer, Türk futbolunda çok şeyi değiştirecek, tahmin ettiğimizden çok şeyi!