Vida'ya '2' kala!

Siyah beyazlıların sezon başında anlaşmaya vardığı Hırvat savunmacı, Dinamo Kiev'le son iki maçına çıktıktan sonra 1 Ocak'tan itibaren siyah beyazlı formayı giyecek. Dinamo Kiev ile 18 maça çıkan ve 2 gollük performans sergileyen 28 yaşındaki stoper, 6 yıllık Kiev kariyerine nokta koyacak.

Vida için kesin olarak konuşmayan Başkan Orman, " Vida'nın transferi çok kolaymış gibi şey yapıldı. Gelirse, bonservissiz gelecek, gelmesi de daha muamma. Dünyanın en önemli futbolcularından birisi" dedi.

3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Hırvat savunmacının Beşiktaş ile 7.9 milyon euro garanti para ve her sezon ortalama 40 maç oynaması durumunda 700 bin euro kazanacak. Ayrıca Vida maç başına da 5 bin euro alacak.