Leipzig’ten ilginç Tolga Zengin paylaşımı
Beşiktaş’ın dün akşam Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki son maçında RB Leipzig’i deplasmanda 2-1 yendiği maça kaleci Tolga Zengin kurtarışlarıyla damga vurdu.
Alman ekibine konuk olan namağlup Beşiktaş'ta Tolga Zengin yaptığı kurtarışlarla Leipzig forvetlerine tehlikeli pozisyonlarda biri hariç gol izni vermezken, skorun takımı lehine kalmasını sağlamıştı.
Tolga'nın bu performansına Leipzig'te kayıtsız kalamadı. RB Leipzig twitter hesabından Tolga Zengin'in kurtarışlarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.
İlk paylaşımında duvara çarpan çocuk GIF'i kullanan Almanlar ikinci paylaşımda ise skoru 3-1'e gelen Porto-Monaco maçına atıfta bulunarak "Maalesef bizim karşımızda duvar görünümlü bir ahtapot var" ifadesi kullanıldı.
#UCL #RBLBJK 0-1 pic.twitter.com/4BrbHBcmJ8— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) 6 Aralık 2017
Game on in Porto? Shame we're playing against a brick-wall-shaped octopus ?? (64')#UCL #RBLBJK 0-1 https://t.co/ik9b7BxWxz— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) 6 Aralık 2017
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:48
Leipzig’ten ilginç Tolga Zengin paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.