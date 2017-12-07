 Leipzig’ten ilginç Tolga Zengin paylaşımı – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Leipzig’ten ilginç Tolga Zengin paylaşımı

    Leipzig’ten ilginç Tolga Zengin paylaşımı

    Beşiktaş’ın dün akşam Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki son maçında RB Leipzig’i deplasmanda 2-1 yendiği maça kaleci Tolga Zengin kurtarışlarıyla damga vurdu.

    Alman ekibine konuk olan namağlup Beşiktaş'ta Tolga Zengin yaptığı kurtarışlarla Leipzig forvetlerine tehlikeli pozisyonlarda biri hariç gol izni vermezken, skorun takımı lehine kalmasını sağlamıştı.

    Tolga'nın bu performansına Leipzig'te kayıtsız kalamadı. RB Leipzig twitter hesabından Tolga Zengin'in kurtarışlarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

    İlk paylaşımında duvara çarpan çocuk GIF'i kullanan Almanlar ikinci paylaşımda ise skoru 3-1'e gelen Porto-Monaco maçına atıfta bulunarak "Maalesef bizim karşımızda duvar görünümlü bir ahtapot var" ifadesi kullanıldı.


    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:48
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