Leipzig’ten ilginç Tolga Zengin paylaşımı

Alman ekibine konuk olan namağlup Beşiktaş'ta Tolga Zengin yaptığı kurtarışlarla Leipzig forvetlerine tehlikeli pozisyonlarda biri hariç gol izni vermezken, skorun takımı lehine kalmasını sağlamıştı.

Tolga'nın bu performansına Leipzig'te kayıtsız kalamadı. RB Leipzig twitter hesabından Tolga Zengin'in kurtarışlarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

İlk paylaşımında duvara çarpan çocuk GIF'i kullanan Almanlar ikinci paylaşımda ise skoru 3-1'e gelen Porto-Monaco maçına atıfta bulunarak "Maalesef bizim karşımızda duvar görünümlü bir ahtapot var" ifadesi kullanıldı.

Game on in Porto? Shame we're playing against a brick-wall-shaped octopus ?? (64')#UCL #RBLBJK 0-1 https://t.co/ik9b7BxWxz