Kim çıkarsa fark etmez
SİYAH-BEYAZLI kulübün başkanı Fikret Orman ünlü spor kanalı ESPN'e röportaj verdi. Orman "Taraftarımız Beşiktaş tarihinin gerçek kahramanlarıdır" dedi. Kurayla ilgili "Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlarla herkes bizim ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gördü. Kurada gelecek takımın çok önemi yok. Kim gelirse gelsin fark etmez" cevabını verdi. Pepe için 'inanılmaz bir karakter' ifadesini kullandı, transfer konusunda "Cenk'i satmıyorum. Vida'nın transferi henüz muamma" dedi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:31
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