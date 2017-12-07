Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi başladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Beşiktaşlı futbolcular, antrenmada dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.



Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.



