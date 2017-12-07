 Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi başladı – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi başladı

    Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi başladı

    Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında Kayserispor ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Beşiktaşlı futbolcular, antrenmada dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:28
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