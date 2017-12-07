 Beşiktaş, hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    , hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, hazırlıklarına başladı

    , Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını ara vermeden başladı.

    Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışma yapıldı. Leipzig maçında forma giyen futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer futbolcular ise idmana sahada yapılan ısınma koşuları, streching ve istasyon koşuları ile başladı. Siyah-beyazlı oyuncular, pas, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması ile antrenmanı devam ettirirken, minik kalede yapılan maç ve şut idmanı ile çalışmayı noktaladı.

    , Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:23
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