 Tosun’un gözü rekorda – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Tosun’un gözü rekorda

    Tosun’un gözü rekorda
    BU sezon ligde ve Avrupa'da attığı gollerle dikkati üzerine çeken Cenk Tosun, Portekizli yıldız Quaresma ile mevcut kadroda Avrupa Kupaları'ndaki en golcü oyuncu olarak yer alıyor. İki futbolcu da Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında şu ana dek 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Cenk Tosun, Leipzig karşısında 1 gol bulursa 12 gollü Bobo'yu yakalayacak
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:49
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