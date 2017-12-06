Tarih böyle yazılır

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda Leipzig'e konuk olan ve rakibini mağlup eden Beşiktaş; Almanya'dan rekorlar kırarak dönmeyi başardı. Türk futbol tarihinde Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda gruptan lider olarak çıkan ilk takım unvanını bu sezon alan siyah-beyazlı ekip, dün akşam da Alman temsilcisi Leipzig'i Negredo (pen) ve Talisca'nın füzesiyle devirerek grup maçlarını namağlup tamamladı ve bir ilke daha imza atmayı başardı. Kara Kartallar, bununla da yetinmedi. Grupta oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik 14 puan toplayan siyah-beyazlılar, Türk takımları arasında grup aşamasında en yüksek puana ulaşan takım unvanının sahibi oldu.



GOL REKORU DA GELDİ

ŞAMPİYONLAR Ligi'nin grup mücadelesinde en çok gol atan Türk takımı olmak için 2 gol atması gereken Beşiktaş, dün akşam bunu da başardı. Daha önce G.Saray F.Bahçe 10'ar gol atarken, siyah-beyazlılar bu rekora kırdı ve gol sayısını 11'e çıkardı. Son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a tarihi başarılar yaşatan teknik direktör Şenol Güneş de dün akşam tarihe geçti. Türk teknik direktörler arasında Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda takımına en fazla puan kazandıran çalıştırıcı olan Güneş, 2007-08'de F.Bahçe'ye 11 puan kazandıran Zico'nun rekorunu da tarihe gömdü.



