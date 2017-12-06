KOŞUN HABER VERİN TARİHE! Beşiktaş Devler Ligi'nde namağlup turladı!

Alvardo Negredo'nun 10. dakikadaki penaltı golüyle öne geçen temsilcimiz, uzun süre önde götürdüğü maçta 87. dakikada Keita'nın golüne engel olamadı. 82. dakikada İlsanker'in ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla maçın son bölümünü 10 kişi oynayan Leipzig karşısında temsilcimize galibiyeti getiren golü 90. dakikada Anderson Talisca kaydetti!

BEŞİKTAŞ NAMAĞLUP TURLADI!

G Grubunu 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puanda lider olarak tamamlayan siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi gruplarını namağlup tamamlayan ilk Türk takımı oldu.

Leipzig maçıyla birlikte 11 gole ulaşan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi tarihinde gruplarda en çok gol atan Türk takımı oldu!

PUAN REKORUNU KIRDI

Beşiktaş, Türk takımları arasında grup aşamasında en yüksek puana ulaşan takım unvanını da Fenerbahçe'den devraldı. Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek 14 puanla rekoru kırdı. Siyah-beyazlılar, 5'inci maç sonunda, 2007-08'de Şampiyonlar Ligi'nde 11 puana ulaşan F.Bahçe'nin rekorunu egale etmişti.



MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Beşiktaş, deplasmanda RB Leipzig'i 2-1 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken, namağlup lider olarak grubu tamamladı. Alman ekibi RB Leipzig ise 7 puanla grubu 3'üncü sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

9'uncu dakikada Jeremain Lens sağ kanattan ceza sahasına girdi. Hollandalı yıldız savunmanın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Kassai penaltı noktasını gösterdi.



10'uncu dakikada topun başına geçen Alvaro Negredo, penaltıyı gole çevirdi: 0-1.



15'inci dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Demme'de kaldı. Demme kafayla ceza sahasına doldururken, savunma arkasına koşu yapan Willi Orban'ın şutunda top yan direğe çarparak dışarı çıktı.



42'nci dakikada Timo Werner sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Tolga Zengin topa iki hamlede sahip oldu.



İlk yarı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlandı.



46'ncı dakikada Demme'nin pasında topu kontrol eden Augustin'in şutu yandan auta gitti.



57'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Kampl ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı. Tolga Zengin yine gole izin vermedi.



69'uncu dakikada Caner Erkin sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullandı, seken top ceza sahası yayında bulunan Lens'e geldi. Lens'in vuruşu kalecide kaldı.



77'nci dakikada Bruma'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu Tolga Zengin kurtardı.



82'nci dakikada Cenk'i düşüren Ilsanker, 2'nci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.



85'inci dakikada Orkan sol kanattan ceza sahasına girdi, Lens'e topu aktardı. Lens'in vuruşunu kaleci çıkardı.



87'nci dakikada Keita topla ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 1-1.



90'ıncı dakikada Orkan'ın içeri çevirdiği topa tekte vuruşunu yapan Talisca, Beşiktaş'ı bir kez daha öne geçirdi: 1-2.



Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.