Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada oyundan da skordan da memnun olduğunu kaydetti. Genç ve zorlu bir takıma karşı mücadele gücü yüksek bir maç oynadıklarının altını çizen siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Yedek ağırlıklı kadromuzla oynamamıza rağmen gayet istekli oynadık. İlk yarıda golü bulduktan sonra ikinci devrede skoru tutmaya çalıştık ve bunu da başardık. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra oyuna daha çok hakim olduk. Beraberlikten sonra ikinci golü erken buduk. Tolga da önemli kurtarışlar yaptı" ifadelerini kullandı.



Formumuz artacak

Usta teknik adam, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Performansımız yükselmeye devam ediyor. Bu formu koruyup daha yukarıya çıkarmamız gerek" sözlerinin ardından şöyle devam etti: "Bu maç geride kaldı artık lige konsantre olacağız."