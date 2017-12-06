Başkan Fikret Orman, Leipzig'de beIN Sport'a açıklamalarda bulundu. Orman, Leipzig maçında rotasyonlu kadroyla oynamalarının kendileri için avantaj olduğunu söyledi.



ASIL STRES KURADA?

Leipzig kuvvetli, Almanya'daki yeri de belli. Güzel bir maç olsun. Maç öncesi stresli değiliz. Bizim için pazartesi kurada stres olur. Avrupa'nın en büyük 16 takımı kaldı. Hayırlısı neyse o olsun Beşiktaş için hepsi kuvvetli takımlar.

BURALARA GELMEK İSTİYORDUK

Geçen sene de iyi bir kuraydı. Son maçta İskoç olmasaydı geçen sene de geçecektik. Taraftarımız mutlu. Bizim için en önemli şey saygı görmek. Kale alınan bir kulüp olmak. Bugün hem Bayern Münih'in hocası, hem de Conte'nin Beşiktaş'la ilgili söyledikleri benim için bir camia başkanı olarak gurur verici bir şey. Gelmek istediğimiz nokta bu. Onun için de hareket ediyoruz.

ROTASYON BİZİM İÇİN AVANTAJ

Kadromuzdaki oyuncularımızın hepsi kuvvetli. Rotasyonda kullanılan oyuncular da a takım oyuncuları. Zaten bütün oyuncularımıza şans vermemiz lazım. Bizim açımızdan avantaj.

DUALARIYLA DESTEK OLSUNLAR

Taraftarlar bugün kalpleriyle, dualarıyla destek versin. Bu bizim organize ettiğimiz bir şey değil. Geçen sene Lyon maçında aldığımız ceza çok kötüydü. Seneye de Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Seneye de devam edecek. Bu riski alamazdık. Vodafone Park'a gelsinler orada seyretsinşer.