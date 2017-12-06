 ESPN'den özel Beşiktaş dosyası – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    ESPN'den özel Beşiktaş dosyası

    ESPN'den özel Beşiktaş dosyası

    ESPN, Beşiktaş'ın Süper Lig ve özellikle Şampiyonlar Ligi''ndeki yükselişini ele aldı. Hazırlanan özel haberde yeni stattan Şenol Güneş'in taktik zekasına, taraftarların tutkusundan oyuncuların azmine kadar pek çok konuda siyah beyazlı camiadan övgüyle bahsedildi.

    Türk futbolunun Avrupa'daki yeni sesinin Beşiktaş olduğunu belirten ESPN, siyah-beyazlı ekibin ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gölgesinden artık kurtulduğunu ve İstanbul'da asıl söz sahibi ekip haline geldiğini satırlarına taşıdı.

    Hazırlanan özel dosyada ayrıca, ligde art arda kazanılan başarıların yanı sıra Avrupa'da elde edilen ilerleme ile Beşiktaş'ın dünyanın önde gelen ekipleri arasında yer edinme yolunda büyük yol kat ettiği dile getirildi.



    Fikret Orman'ın başkanlığı şu andaki TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den devraldığında kulübün davalarla uğraştığı, ekonomisinin bozuk olduğunu hatırlatan ESPN, 'Come to Beşiktaş' sloganıyla siyah beyazlı kulübün bu yıl futbol dışında iletişim ve reklam bakımından da başarıyı yakaladığı ifade edildi.

    Taraftar bakımından dünyanın en şanslı takımlarından birinin Beşiktaş olduğunu da yazan ESPN, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rakibi kim olursa olsun stadı, taraftarı, teknik direktörü, futbolcuları ve ortaya koyduğu oyunla Kara Kartal'ın kolay lokma olmayacağı yorumunda bulundu.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:05
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