ESPN'den özel Beşiktaş dosyası
ESPN, Beşiktaş'ın Süper Lig ve özellikle Şampiyonlar Ligi''ndeki yükselişini ele aldı. Hazırlanan özel haberde yeni stattan Şenol Güneş'in taktik zekasına, taraftarların tutkusundan oyuncuların azmine kadar pek çok konuda siyah beyazlı camiadan övgüyle bahsedildi.
Türk futbolunun Avrupa'daki yeni sesinin Beşiktaş olduğunu belirten ESPN, siyah-beyazlı ekibin ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gölgesinden artık kurtulduğunu ve İstanbul'da asıl söz sahibi ekip haline geldiğini satırlarına taşıdı.
Hazırlanan özel dosyada ayrıca, ligde art arda kazanılan başarıların yanı sıra Avrupa'da elde edilen ilerleme ile Beşiktaş'ın dünyanın önde gelen ekipleri arasında yer edinme yolunda büyük yol kat ettiği dile getirildi.
Fikret Orman'ın başkanlığı şu andaki TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den devraldığında kulübün davalarla uğraştığı, ekonomisinin bozuk olduğunu hatırlatan ESPN, 'Come to Beşiktaş' sloganıyla siyah beyazlı kulübün bu yıl futbol dışında iletişim ve reklam bakımından da başarıyı yakaladığı ifade edildi.
Taraftar bakımından dünyanın en şanslı takımlarından birinin Beşiktaş olduğunu da yazan ESPN, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rakibi kim olursa olsun stadı, taraftarı, teknik direktörü, futbolcuları ve ortaya koyduğu oyunla Kara Kartal'ın kolay lokma olmayacağı yorumunda bulundu.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:05
-
Dirar’a Behich görevi
Toplam 2
Yorum
UZMAN ANTRÖNÖR KARDEŞİM SALDIR HUCUM ET BIRAK ONLAR SANA ÖNLEM ALSIN SENİ TUTMAYA ÇALIŞSINLAR BEHİCH DİRARI TUTMAYA ÇALIŞSIN YA BÖYLE SAÇMALIK OLMAZ SALDIR
-
Feghouli'ye ekstra prim ödenecek
Toplam 3
Yorum
dursun özbeke ve GS taraftarına 3-0 yenilgisini DURSUN=TUDOR böyle möhteşem bir bayram yaptılar helal olsun.
-
Döndüler!
Toplam 7
Yorum
EFSANE GERİ DÖNDÜ TAKIM SALDIRSIN HÜCUM ETSİN PRES YAPSIN CAN FEDA İZLEMEYE GİDİLİR. YENİLİRSEN YENİL YETERKİ HAKEM KIYIMLARINI SÜMEN ALTI ETTİRECEK KOZ VERME
ESPN'den özel Beşiktaş dosyası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.