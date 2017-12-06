Conte'den Beşiktaş açıklaması

Conte'nin maç sonu yaptığı açıklamalar şu şekilde: "Şampiyonlar Ligi, Avrupa'nın en iyi turnuvası. Burada bir üst tura çıktıkça güçlü rakipler ile karşılaşıyorsun. Benim de her zaman tercihim en güçlü takım kimse onunla karşılaşmak. Barcelona, PSG veya Beşiktaş'a rakip olabiliriz. Bu maçlar içinde hazır olmamız lazım" diye konuştu..



"LİDER BİTİRMEK ÇOK DA AVANTAJLI DEĞİL"

Grubu lider bitirmenin her zaman çok da avantajlı olmadığını belirten Conte, "İtalyan Milli Takımının başında Avrupa Şampiyonası'nda grubumuzu lider bitirmiştik. Ama ona rağmen önce İspanya ardından Almanya ile karşılaştık. Almanya'ya elenmemiş olsaydık Fransa ile oynayacaktık. Lider bitirmek çok da önemli değil. Önemli olan bir üst tura yükselmek ve bizde bunu başardık. Buda bizi mutlu etti" şeklinde konuştu. İngiltere Premier Ligi'nden Manchester United, Manchester City ve Tottenham'ın gruptan lider olarak çıkmasını da değerlendiren Conte, "Bu durum Premier Lig'in kalitesini gösteriyor. Umarım bu yıl finalde 2 İngiliz takımı oynar" ifadelerini kullandı.