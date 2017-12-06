Beşiktaş'tan sürpriz Arda açıklaması

Leipzig maçı öncesi görüşlerini aktaran Beşiktaş Başkanı Orman, Arda Turan dedikodularıyla ilgili olarak "Rotasyonda zorlanıyoruz diye siz de söylediniz. Arda gündemimizde yok." ifadelerini kullandı. Fikret Orman, Arda Turan transferinin yanı sıra Vida transferi hakkında da konuştu Vida'nın gelmesi halinde bonservissiz geleceğini belirtti.

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;



Arda Turan çok üst düzey bir oyuncu. Çok da sevdiğim bir çocuktur. Türk sporunun önemli bir markası. Ancak Beşiktaş'ın o mevkilerde çok oyuncusu var. Rotasyonda zorlanıyoruz diye siz de söylediniz. Arda gündemimizde yok.



Vida'nın transferi çok kolaymış gibi ortam yapıldı. Gelirse, bonservissiz gelecek, gelmesi de daha muamma. Dünyanın en önemli oyuncularından...



Eskiden Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri son maçta rotasyon yapardı. Şimdi biz yapıyoruz...



Tamamen iyileşti



Barcelona, Arda Turan'ın sakatlığının geçtiğini açıkladı. Barcelona Kulübünün sağlık departmanından yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşındaki milli futbolcu Arda Turan'ın iyileştiği duyuruldu. Arda'nın eylül ayı başında A Milli Takım kampındayken sol ayak biceps kaslarından geçirdiği sakatlığı 23 Ekim'de tekrarlamıştı.



Bu sezon gerek sakatlık gerekse teknik direktör Ernesto Valverde'nin tercihiyle Barcelona'da kadroya alınmayan Arda, hiçbir resmi maçta oynama fırsatı bulamadı.