Beşiktaş'tan rekor!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında RB Leipzig'i 2-1 mağlup ederek, grubu namağlup lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

Siyah-beyazlı ekip için rüya gibi geçen Şampiyonlar Ligi grup aşaması, birçok rekora da sahne oldu. Beşiktaş son olarak, RB Leipzig maçından da galibiyetle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki 3 maçını da kazanan ilk Türk takımı olmayı başardı.