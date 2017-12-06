 Beşiktaş'tan rekor! – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş'tan rekor!

    Beşiktaş'tan rekor!

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarını namağlup tamamladı ve önemli tarihi bir başarı elde etti.

    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında RB Leipzig'i 2-1 mağlup ederek, grubu namağlup lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.
    Siyah-beyazlı ekip için rüya gibi geçen Şampiyonlar Ligi grup aşaması, birçok rekora da sahne oldu. Beşiktaş son olarak, RB Leipzig maçından da galibiyetle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki 3 maçını da kazanan ilk Türk takımı olmayı başardı.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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