Almanya'da Kara Kartal'ın 11'i belli oldu!

LEİPZİG'İ

TSİ 22.45'te başlayacak maçta temsilcimiz 1 puan bile alsa Türk takımları arasında en fazla puan toplayan ekip olacak, teknik direktör Şenol Güneş de tarihe geçecek.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda bugün Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olacak Beşiktaş, rakibi karşısınaiçin çıkacak. G Grubu'ndaki 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, Leipzig karşısında galibiyet veya beraberlikle ayrıldığı takdirdetamamlayacak. Beşiktaş, Leipzig maçına ayrıcakırmak için çıkacak. Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puanı bulunan siyah-beyazlılar, Alman ekibiyle berabere kalsa dahi Türk takımları arasında grup aşamasındaunvanını alacak. Beşiktaş, bugünkü karşılaşmada berabere kalırsa puan rekorunu 12'ye çıkaracak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerse 14 puanla rekoru kıracak. Siyah-beyazlılar, 5'inci maç sonunda, 2007-08'de Şampiyonlar Ligi'nde 11 puana ulaşan F.Bahçe'nin rekorunu egale etti.Tolga Zengin, Mitrovic, Necip, Caner, Tosic, Oğzhan, Medel, Mustafa Pektemek, Lens, Talisca, Negredo.Son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a tarihi başarılar yaşatan teknik direktörde takımının Leipzig maçını yenilmeden tamamlaması halinde tarihe geçecek. Türk teknik direktörler arasında Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, Beşiktaş'ın olası puan veya puanlarından 2007-2008 sezonunda F.Bahçe'ye 11 puan kazandıran Brezilyalı teknik adam Arthur Zico'yu da geçmiş olacak.Beşiktaş, Avrupa kupalarında tarihinin en başarılı performanslarından birini bu sezon gerçekleştirdi. Avrupa kupalarında daha önce 3 kez çeyrek finale çıkan siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gruptan çıkmayı bu sezon başardı. Daha önce 6 kez mücadele ettiği Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda gruptan çıkamayan Beşiktaş, 2017-2018'de grup mücadelesinin bitimine bir maç kala lider olarak son 16 turuna adını yazdırdı.UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu altıncı karşılaşmasında Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında 202. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 201 maçtan 76'sını kazandı, 81'ini yitirdi. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasındaki 201 karşılaşmada rakip fileleri 262 kez havalandıran siyah- beyazlılar, kalesinde ise 285 gol gördü.BEŞİKTAŞ, Leipzig karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 42. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden siyah- beyazlı takım, yaptığı 41 karşılaşmada rakiplerine 12 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 20 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 40 gol bırakan siyahbeyazlı takım, kalesinde ise 74 gol gördü.BEŞİKTAŞ'IN başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, Leipzig karşılaşmasıyla bu rekorunu 24 maça çıkaracak. Siyahbeyazlı ekip, 2015-16 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 23 karşılaşmada 10'ar galibiyet ve beraberlikle, 3 yenilgi aldı. Güneş döneminde 38 gol atan ve 31 gol yiyen Beşiktaş; Güneş ile çıktığı 11 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.SİYAH-beyazlı ekip, Leipzig mücadelesiyle Avrupa kupalarında 101. dış saha maçına çıkacak. Avrupa'da 100. deplasman maçını Monaco'ya karşı yapan Beşiktaş, dış sahadaki karşılaşmalardan 24'ünü kazandı. Rakiplerini konuk olduğu 19 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 57 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 114 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 185 gol gördü.BEŞİKTAŞ, Şampiyonlar Ligi'nin grup mücadelesinde en çok gol atan Türk takımı olmak için bugün 2 gol arayacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda gruplarda şimdiye kadar en çok gol atan Türk ekipleri G.Saray ile F.Bahçe oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonunda grup maçlarında 10 gole ulaşırken, F.Bahçe de 2004-05'te aynı sayıda gol buldu. Bu sezon G Grubu'nda 9 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, Leipzig karşısında 2 gol bulursa Türk takımlarının bu rekorunu da 11 gole çıkaracak.BEŞİKTAŞ, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini Leipzig kar şısında elde etti. Almanya temsilcileriyle 7 kez karşı karşıya gelen ve bu maçlarda 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 6 karşılaşmada yenildi. Beşiktaş, bu ülke ekiplerine karşı şansızlığını G Grubu'nun ilk maçında Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0 yenerek kırdı. Beşiktaş, Alman ekipleriyle yaptığı 8 karşılaşmada 4 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Bu arada günün diğer maçında Porto, evinde Monaco'yu konuk edecek