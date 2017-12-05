İki dev 'Cenk'e tutuştu!
Everton, Newcastle United, Tottenham Hotspur gibi kulüplerin peşinde koştuğu Cenk Tosun için iki dev ekip daha devreye girdi. Bunlardan biri Premier Lig'in lideri Manchester City, diğeri de ismi sır gibi gizlenen bir İtalyan.
Beşiktaş'ta he geçen gün Cenk Tosun'un talepleri artıyor. Akşam'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de attığı gollerle ve ortaya koyduğu mücadeleyle Avrupa'nın gözetimi altında tutulan Cenk'i son dönemde İngiltere, İtalya ve Almanya Ligi'nden pek çok kulübün takip ettiği biliniyor. İngiliz basını, Cenk'e Tottenham, Crystal Palace, Newcastle United ve Everton gibi kulüplerin talip olduğunu ve ocakta renklerine katmak için çalıma yaptıklarını sürekli yazıyordu. Ancak Beşiktaş cephesinde dün çok önemli bir bilgi geldi.
ORMAN'IN VERDİĞİ FİYATA GELDİ
Siyah beyazlı yöneticiler, Cenk'e İngilter'den Manchester City'nin talip olduğunu bildirdi. Ancak yıldız golcüyü İtalya'dan isteyen çok önemli bir başka kulübün daha bulunduğu da söylendi. Bu takımın ismini vermeyen yöneticiler, resmi temasların başladığını da duyurdu. Başkan Fikret Orman'ın "30 milyon Euro'dan aşağıya satmam" dediği Cenk'in ocak ayında izlemenin yolunu tutması sürpriz olmayacak. Yıldız golcünün taliplerinin artması fiyatının da yükselmesini sağlayacak.
ŞİMDİ İMZA AT SEZON SONU AL
Yönetim, Cenk'e gelen tekliflerin pek çoğundan oyuncunun haberda olmadığını da bildirdi. Siyah beyazlılar, oyununun ve motivasyonun bozulmaması için teklifleri ve önerileri şimdilik gizli tutuyor. Ancak ilk yarının tamamlanmasının ardından Cenk'in de görüşleri alındıktan sonra ortak bir rota belirlenecek. Bu oyuncunun satışına kesinlikle karşı çıkan teknik direktör Şenol Güneş'in de görüşü önemli. Beşiktaş Tosun Paşa'yı, sezon sonu gitmek şartıyla ocak ayında satma planı yapıyor.
MANU DA İZLEYECEK
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Baki Mercimek, Manchester United'ın Beşiktaşlı iki oyuncu ile ilgilendiğini ifade etti. Beşiktaş'ın yıldızı gol ayakları Talisca ve Cenk Tosun ile ilgilenen M.United'ın Leipzig maçında bu iki oyuncuyu izlettireceğini ifade etti.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:05
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310 milyonluk kriz!
Toplam 1
Yorum
Tahsin Futbolcular bu TODORUN hareketlerinetavırlarına gıcık oluyorlar koğun gitsin futbolcular kendileri çıksın oynasınlar daha iyi oynarlar koğun
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Leonardo: Etkili olamadık
Toplam 2
Yorum
R.Y....Z LEONARDA TATİLE GELMİŞ GELDİĞİ GÜNDEN BU GÜNE KADAR MASAL ANLATIYOR GİT ÜLKENE
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Anlaşmamız böyle
Toplam 1
Yorum
Yoh Artık Bir Trabzonsporlu olarak abartmayın diyorum. Alex in tırnağı olamaz kıyaslamaya bak messi deseniz anlarım.Ligin efsanesi olan Alex'e ayıp
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