İki dev 'Cenk'e tutuştu!

Beşiktaş'ta he geçen gün Cenk Tosun'un talepleri artıyor. Akşam'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de attığı gollerle ve ortaya koyduğu mücadeleyle Avrupa'nın gözetimi altında tutulan Cenk'i son dönemde İngiltere, İtalya ve Almanya Ligi'nden pek çok kulübün takip ettiği biliniyor. İngiliz basını, Cenk'e Tottenham, Crystal Palace, Newcastle United ve Everton gibi kulüplerin talip olduğunu ve ocakta renklerine katmak için çalıma yaptıklarını sürekli yazıyordu. Ancak Beşiktaş cephesinde dün çok önemli bir bilgi geldi.

ORMAN'IN VERDİĞİ FİYATA GELDİ

Siyah beyazlı yöneticiler, Cenk'e İngilter'den Manchester City'nin talip olduğunu bildirdi. Ancak yıldız golcüyü İtalya'dan isteyen çok önemli bir başka kulübün daha bulunduğu da söylendi. Bu takımın ismini vermeyen yöneticiler, resmi temasların başladığını da duyurdu. Başkan Fikret Orman'ın "30 milyon Euro'dan aşağıya satmam" dediği Cenk'in ocak ayında izlemenin yolunu tutması sürpriz olmayacak. Yıldız golcünün taliplerinin artması fiyatının da yükselmesini sağlayacak.

ŞİMDİ İMZA AT SEZON SONU AL

Yönetim, Cenk'e gelen tekliflerin pek çoğundan oyuncunun haberda olmadığını da bildirdi. Siyah beyazlılar, oyununun ve motivasyonun bozulmaması için teklifleri ve önerileri şimdilik gizli tutuyor. Ancak ilk yarının tamamlanmasının ardından Cenk'in de görüşleri alındıktan sonra ortak bir rota belirlenecek. Bu oyuncunun satışına kesinlikle karşı çıkan teknik direktör Şenol Güneş'in de görüşü önemli. Beşiktaş Tosun Paşa'yı, sezon sonu gitmek şartıyla ocak ayında satma planı yapıyor.

MANU DA İZLEYECEK

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Baki Mercimek, Manchester United'ın Beşiktaşlı iki oyuncu ile ilgilendiğini ifade etti. Beşiktaş'ın yıldızı gol ayakları Talisca ve Cenk Tosun ile ilgilenen M.United'ın Leipzig maçında bu iki oyuncuyu izlettireceğini ifade etti.