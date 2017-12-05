Giroud sürprizi
İngiliz basını, Arsenal’de bekleneni veremeyen 31 yaşındaki forvet Olivier Giroud’un, Ocak’ta Beşiktaş’a kiralanabileceğini iddia etti
CENK'İN ALTERNATİFİ OLUR
2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı forması giymek için Arsenal'den ayrılacağı belirtilen Giroud'un talipleri arasında Beşiktaş ile birlikte F.Bahçe'nin de olduğu iddia edildi. Devre arasında Cenk Tosun'a iyi bir teklif yapılması durumunda satılacağı konuşulan Beşiktaş'ta forvet alternatiflerinden birinin Giroud olabileceği belirtilirken, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden siyah-beyazlıların 31 yaşındaki yıldızı sezon sonuna kadar kiralayabileceği iddia edildi.
ADI Beşiktaş ile anılan Fransız forvet Giroud, bu sezon Arsenal formasıyla 20 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandıran 1.92'lik yıldız, Arsanel kariyerinin en golcü dönemini 2015-16'da yaşadı. Fransız oyuncu 53 maçta 24 gol atarken, 6 da asist yaptı. Olivier Giroud, 2011-12 sezonunda da Montpellier formasıyla 42 maçta 25 gol attıktan sonra İngiliz ekibine transfer olmuştu.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:04
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 46
Yorum
marasli gs zarar vermek istemiyorsan sezon sonu kadar böyle ! eger türkiyedeki calismasytemi buysa avrupa yok olurdu 6 ay da bir td kovulmaz
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Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!
Toplam 3
Yorum
Cengiz Yönetim Fatih Terimi degil , Taraftari CEZALANDIRIYOR,,,, Simdi sira TARAFTARDA Yönetim 40milyon bonservisi cepten ödesin Maclara gitmeyelim
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Krallıkta iddialı
Toplam 1
Yorum
Ercan Sportmen kişilik,mükemmel e yakın bir golcü ben bu sezon gol Kralı olacağına eminim bence Ligimizin açık ara en iyisi
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