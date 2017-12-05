Giroud sürprizi

İngiliz basını, Arsenal’de bekleneni veremeyen 31 yaşındaki forvet Olivier Giroud’un, Ocak’ta Beşiktaş’a kiralanabileceğini iddia etti

BEŞİKTAŞ'ın ismi, son dönemde Avrupa'nın önemli oyuncularıyla sık sık dile getirilmeye başlandı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Arsenal'de son dönemlerde forma şansı bulamayan ve vatandaşı Lacazette'nin gerisinde kalan Giroud'un, 2018 Dünya Kupası'nda forma giymek için takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi. Fransa Milli Takımı yardımcı antrenörü Guy Stephan, Giroud'un durumu ile alakalı yaptığı açıklamada "Olivier Giroud kadromuz için önemli bir isim. Ancak istediğimiz düzeyde takımında forma şansı bulamıyor. Kendisinin buna bir çözüm bulması lazım. Ocak ayında düzenli forma giyeceği bir takıma gitmesi gerekebilir" şeklinde konuştu.



CENK'İN ALTERNATİFİ OLUR

2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı forması giymek için Arsenal'den ayrılacağı belirtilen Giroud'un talipleri arasında Beşiktaş ile birlikte F.Bahçe'nin de olduğu iddia edildi. Devre arasında Cenk Tosun'a iyi bir teklif yapılması durumunda satılacağı konuşulan Beşiktaş'ta forvet alternatiflerinden birinin Giroud olabileceği belirtilirken, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden siyah-beyazlıların 31 yaşındaki yıldızı sezon sonuna kadar kiralayabileceği iddia edildi.



ADI Beşiktaş ile anılan Fransız forvet Giroud, bu sezon Arsenal formasıyla 20 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandıran 1.92'lik yıldız, Arsanel kariyerinin en golcü dönemini 2015-16'da yaşadı. Fransız oyuncu 53 maçta 24 gol atarken, 6 da asist yaptı. Olivier Giroud, 2011-12 sezonunda da Montpellier formasıyla 42 maçta 25 gol attıktan sonra İngiliz ekibine transfer olmuştu.