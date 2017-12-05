Beşiktaş 5 yıldızını götürmedi!
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında yarın Leipzig ile Red Bull Arena'da karşılaşacak Beşiktaş, Almanya'nın Leipzig şehrine gitti.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil'in başkanlık ettiği kafileye siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in 19 oyuncuyu dahil ettiği bildirildi.
Beşiktaş son idmanını bugün TSİ 21.30'da maçın oynanacağı Red Bull Arena'da yapacak. Teknik direktör Şenol Güneş ise TSİ 21.00'de basın toplantısı düzenleyecek.
Siyah-beyazlılar maçın ardından İstanbul'a dönecek.
Şenol Güneş; Pepe, Babel, Quaresma, Atiba ve Tolgay, Leipzig maçı kadrosuna dahil etmedi.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:05
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''Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız!''
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ maçın başlarında alanyanın penaltısı verilseydi şimdi çıkıp böyle konuşmazdınız ama rahat olun gençler beşiktaş sizi susturmasını bilir !
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''Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız!''
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ bunlar akıllanmayacak belli oldu ! maçtan sonra görürüz sizi bak yazıyorum en az 3 en fazla 5 takım böyle oynasın yeter !
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Almanya’da büyük rotasyon
Toplam 17
Yorum
bt10 tolga oynarsa, gol avarans eki olcak
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