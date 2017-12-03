Dilmen övgüler yağdırdı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-0 yendi.



Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası şöyle konuştu:



Derbilerde 5-0 gördüm, 5-1 gördüm, 6-0 gördüm ama, bugün Şenol hoca müthiş hazırlanmış. Beşiktaş, hepimizin önünü ilikleyeceği şekilde bir oyun oynadı. Beşiktaş'ın performansı, Fırat Aydınus'un ilk yarıda vermediği penaltıyı kurtardı. 2. yarıda anladı zaten hatasını, 2. yarıda takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Bugün Galatasaray'ın 3-0 ile kurtulması, Tudor'un büyük balıdır. Galatasaray tarihi bir hezimete uğrayabilirdi. Oğuzhan 35'ten sonra harika oynadı.



Rıdvan Dilmen, ilk yarıyı şöyle değerlendirdi:



4 tartışmalı penaltı pozisyon var. Bunların arasında Oğuzhan'ın pozisyonuna penaltı veririm. Tolgay'ı Allah korudu. Beşiktaş'ın Talisca ile oynamaması bir handikaptır. Hoca ikinci yarıda en geç 10-15 dakika içinde Talisca'yı almalı. Heyecan var ama oyun yok.