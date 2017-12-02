 Yeni evinde ilk peşinde – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Yeni evinde ilk peşinde

    Yeni evinde ilk peşinde
    SİYAH-beyazlılar, iç sahada başarılı performans göstermesine rağmen şu ana dek Vodafone Park'ta taraftarlarına derbi galibiyeti izlettiremedi. Bu stadın hizmete girmesinin ardından 3 derbi mücadelesine çıkan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lig derbilerinde G.Saray ile 2-2, F.Bahçe ile 1-1 berabere kalan siyah- beyazlılar, Türkiye Kupası'nda ise sarı-lacivertli rakibine 1-0 mağlup oldu.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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