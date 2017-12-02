Yeni evinde ilk peşinde

SİYAH-beyazlılar, iç sahada başarılı performans göstermesine rağmen şu ana dek Vodafone Park'ta taraftarlarına derbi galibiyeti izlettiremedi. Bu stadın hizmete girmesinin ardından 3 derbi mücadelesine çıkan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lig derbilerinde G.Saray ile 2-2, F.Bahçe ile 1-1 berabere kalan siyah- beyazlılar, Türkiye Kupası'nda ise sarı-lacivertli rakibine 1-0 mağlup oldu.