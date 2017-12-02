Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in en favori iki takımı Beşiktaş ile Galatasaray, sezonun 14. haftasında bugün Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 19.30'da başlayacak zorlu kapışmayı Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş'ın kazanıp yarışa ortak olmak istediği mücadelede Galatasaray ise puan farkını açmak için sahaya çıkacak. Ev sahibi ekipte cezalı olan Caner, sarı-kırmızılarda ise sakatlıkları bulanan Tolga Ciğerci ve Latovlevici forma giyemeyecek.



Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılacak derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel, Cenk Tosun

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis





120'YE 108 ASLAN ÖNDE

Beşiktaş ile Galatasaray, 342. kez karşı karşıya gelecek. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette, geride kalan 341 maçın 120'sini Galatasaray, 108'ini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 480 golüne, siyah-beyazlılar 448 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligde yapılan 118 karşılaşmada ise Galatasaray 43, Beşiktaş 33 kez sahadan galip ayrıldı.

GÜNEŞ-TUDOR: 2-1

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Galatasaray'ın hocası Igor Tudor, bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu karşılaşmalarda 2'ye 1 Güneş'in üstünlüğü bulunuyor. Tudor bunların 2'sine Karabük'ü çalıştırdığı dönemlerde çıktı ve tek galibiyeti Karadeniz ekibinde ile aldı.

PENALTIYA DİKKAT

İki takımın son yıllardaki maçlarına penaltılar damga vuruyor. Ligde yapılan son 29 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı. Rekabetteki son 29 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı.

26 MAÇTA 5 KIRMIZI

Rekabetteki son 26 lig maçında hakemler 5 kez kırmızı kart kullandı. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 26 derbide hakemler Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ile Galatasaraylı Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi. Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 132 sarı kart gösterdi. Beşiktaş'tan 68, Galatasaray'dan ise 64 futbolcuya sarı kart çıkarıldı.