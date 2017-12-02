Dilmen övgüler yağdırdı
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-0 yendi.
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası şöyle konuştu:
Derbilerde 5-0 gördüm, 5-1 gördüm, 6-0 gördüm ama, bugün Şenol hoca müthiş hazırlanmış. Beşiktaş, hepimizin önünü ilikleyeceği şekilde bir oyun oynadı. Beşiktaş'ın performansı, Fırat Aydınus'un ilk yarıda vermediği penaltıyı kurtardı. 2. yarıda anladı zaten hatasını, 2. yarıda takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Bugün Galatasaray'ın 3-0 ile kurtulması, Tudor'un büyük balıdır. Galatasaray tarihi bir hezimete uğrayabilirdi. Oğuzhan 35'ten sonra harika oynadı.
Rıdvan Dilmen, ilk yarıyı şöyle değerlendirdi:
4 tartışmalı penaltı pozisyon var. Bunların arasında Oğuzhan'ın pozisyonuna penaltı veririm. Tolgay'ı Allah korudu. Beşiktaş'ın Talisca ile oynamaması bir handikaptır. Hoca ikinci yarıda en geç 10-15 dakika içinde Talisca'yı almalı. Heyecan var ama oyun yok.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:48
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''Fark 9 olacak''
Toplam 3
Yorum
pax dakika 83 2---0 4 olabilir
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Çarpışma mı resmen kafa attı Gomis. Buna kırmızı vermeyen hakem düdüğü assın. Gomise bakın bakayım topa bakıyormu hiç. Mahkemelik bile olur.
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Beşiktaş - Galatasaray | CANLI
Toplam 5
Yorum
Aslan 1:DEVRE FIRAT ELIYLE GOL ATMADIGI KALDI TÜM AVATAJLARI VE FAULLERI BJK LEHINE VERDI FEGHOULIYE GÖSTERDIGI SARI KARTI 2 KEZ BJK'YE VERMEDI !
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