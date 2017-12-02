Dilmen: O pozisyona penaltı veririm

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta ilk yarı golsüz sona erdi.



Rıdvan Dilmen, ilk yarıyı şöyle değerlendirdi:



4 tartışmalı penaltı pozisyon var. Bunların arasında Oğuzhan'ın pozisyonuna penaltı veririm. Tolgay'ı Allah korudu. Beşiktaş'ın Talisca ile oynamaması bir handikaptır. Hoca ikinci yarıda en geç 10-15 dakika içinde Talisca'yı almalı. Heyecan var ama oyun yok.