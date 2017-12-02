Dilmen: O pozisyona penaltı veririm
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ilk yarıyı yorumladı.
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta ilk yarı golsüz sona erdi.
Rıdvan Dilmen, ilk yarıyı şöyle değerlendirdi:
4 tartışmalı penaltı pozisyon var. Bunların arasında Oğuzhan'ın pozisyonuna penaltı veririm. Tolgay'ı Allah korudu. Beşiktaş'ın Talisca ile oynamaması bir handikaptır. Hoca ikinci yarıda en geç 10-15 dakika içinde Talisca'yı almalı. Heyecan var ama oyun yok.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:35
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