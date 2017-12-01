Vida’nın maliyeti 47 Milyon TL
Kara Kartal’ın 1 Ocak’ta renklerine katacağı Hırvat stoper’in 3.5 yıllık toplam maliyeti 10.1 milyon euro olacak.
Hırvat yıldız, 3.5 sene boyunca ayrıca Beşiktaş'tan maç başına da 5 bin euro para kazanacak. Beşiktaş ile oyuncunun menajeri arasında yapılan bu sözleşme gereği toplam 7.9 milyon euro garanti paranın (37 milyon TL) dışında, her sezon ortalama 40 maç oynaması durumunda 700 bin euro (yaklaşık 3 milyon TL) daha kazanacak. Vida'nın bu kazancına, imza parası olarak talep ettiği 1.5 milyon euro (7 milyon TL) da eklendiğinde; Hırvat stoperin Beşiktaş'a 3.5 senelik toplam maliyeti yaklaşık 47 milyon TL olacak.
Gazeteniz FOTOMAÇ; Beşiktaşlı yönetici Umut Güner ile Vida'nın menajeri Cjvetkovic arasındaki yazışmayı ele geçirdi.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 06:59
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Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 14
Yorum
emre mehmet ekici nerede diye sorulmamasını istedikleri için arada bir 20 dk saha çıkarıyorlar sonra sakatlandı diyorlar..yersen
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Okay Yokuşlu'ya dev teklif!
Toplam 6
Yorum
ismail trabzonsporu şampiyon yaptıktan sonra transfer düşünülsün hemde şu anki fiyatın iki misline
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İbrahima Yattara'dan derbi yorumu!
Toplam 2
Yorum
ts futbolun seyir zevkini yaşatan çok seçkin bir futbolcuydu...
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