Sunderland düşerse Lens ucuzlayacak

Sözleşmesinde 4 milyon 89 bin euro'luk satın alma bedeli bulunan Jeremain Lens için Beşiktaş'ın avuçlarını ovuşturmasına neden olan günler yaşanıyor.

Geçen sezon Premier Lig'den düştüğü için 11.4 milyon euro'ya aldığı Lens'i Beşiktaş'a 1.5 milyon euro'ya kiralayan İngiliz ekibi, şimdi de bir alt kümeye düşmemek için çırpınıyor. 19 maçta sadece 10 puan toplayan ve 24 takımlı İngiltere Championship'te 22'inci sırada yer alan Sunderland'ın bir küme daha düşmesi durumunda, Lens'in çok daha uygun bir rakam karşılığında bonservisinin alınması gündeme gelecek.