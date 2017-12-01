Evim şahane

Kartal, ligde 26 maçtır yenilmediği Vodafone Park’a güveniyor. Beşiktaş’ın bileği, evinde oynadığı Süper Lig maçlarında bükülmüyor. Kartallar, iç sahadaki son 26 lig maçında 19 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Devler Ligi’nde son 16’ya kalmanın morali ve tribünlerini dolduracak 40 bin taraftarının coşkusuna güvenen Kartal’ın derbideki hedefi galibiyet! Ezeli rakibin duran top zafiyetini değerlendirmek isteyen Güneş; Fabri'den Cenk'e kadar tüm oyuncuları "Adım adım zirveye" sözleriyle motive ediyor.

Beşiktaş, yarın evinde oynayacağı G.Saray derbisine hazır. Siyahbeyazlıların bu maçtaki en büyük kozu ise, son 26 Süper Lig maçında bir kez bile mağlubiyet almadığı Vodafone Park olacak. Kara Kartal'ın bileği, evinde oynadığı Süper Lig maçlarında bükülmüyor. Beşiktaş, yeni stadında iç sahada oynadığı son 26 lig maçında 19 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Beşiktaş, 6'sı Başakşehir, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 26'sı da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla son 33 maçta da 26 galibiyet, 7 beraberlikle 85 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 79 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 24 gol yedi.



MORALLER YÜKSEK

Kartal'ın derbide en güvendiği unsurlardan biri de moral motivasyonu.. Süper Lig'de son iki maçında berabere kalmış olsa da, Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider olarak tamamlayan ve son 16'ya kalan Kara Kartal'da moraller tavan yapmış durumda. Futbolcuların özgüveni, tribünleri tıka basa dolduracak olan 40 bin taraftarların coşkusu ve takımına olan güvenine inanan siyah-beyazlıların derbideki tek hedefi galibiyet!.. Beşiktaş, yeni yuvasındaki maçta ezeli rakibini mağlup ederek hem son iki haftada kaybettiği puan kayıplarını telafi etmek, hem rakibine 3 puan daha yaklaşmak, hem de zirveye bir adım daha yanaşmak istiyor.



ORTA SAHA FARKI

Kritik viraja giren Beşiktaş'ta Şenol Güneş de, G.Saray derbisini kazanıp zirve yarışında geriye düşmemek istiyor. Derbide özellikle orta saha hakimiyetini kazanarak hücum organizasyonları yapmayı düşünen tecrübeli teknik adam, taktik çalışmalarda bu konuya özel önem veriyor. G.Saray'ın duran toplardaki zaafiyetini kullanmak isteyen Güneş, antrenmanlarda duran top çalışmaları yaptırıyor. Sahaya süreceği 11 konusunda karar vermeyen tecrübeli teknik adam, Fabri'den Cenk'e kadar tek tek görüştüğü oyuncularını "Adım adım zirveye yürüyelim" sözleriyle motive ediyor.