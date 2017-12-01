Evim şahane
Kartal, ligde 26 maçtır yenilmediği Vodafone Park’a güveniyor. Beşiktaş’ın bileği, evinde oynadığı Süper Lig maçlarında bükülmüyor. Kartallar, iç sahadaki son 26 lig maçında 19 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Devler Ligi’nde son 16’ya kalmanın morali ve tribünlerini dolduracak 40 bin taraftarının coşkusuna güvenen Kartal’ın derbideki hedefi galibiyet! Ezeli rakibin duran top zafiyetini değerlendirmek isteyen Güneş; Fabri'den Cenk'e kadar tüm oyuncuları "Adım adım zirveye" sözleriyle motive ediyor
MORALLER YÜKSEK
KARTAL'ın derbide en güvendiği unsurlardan biri de moral motivasyonu.. Süper Lig'de son iki maçında berabere kalmış olsa da, Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider olarak tamamlayan ve son 16'ya kalan Kara Kartal'da moraller tavan yapmış durumda. Futbolcuların özgüveni, tribünleri tıka basa dolduracak olan 40 bin taraftarların coşkusu ve takımına olan güvenine inanan siyah-beyazlıların derbideki tek hedefi galibiyet!.. Beşiktaş, yeni yuvasındaki maçta ezeli rakibini mağlup ederek hem son iki haftada kaybettiği puan kayıplarını telafi etmek, hem rakibine 3 puan daha yaklaşmak, hem de zirveye bir adım daha yanaşmak istiyor.
ORTA SAHA FARKI
KRİTİK viraja giren Beşiktaş'ta Şenol Güneş de, G.Saray derbisini kazanıp zirve yarışında geriye düşmemek istiyor. Derbide özellikle orta saha hakimiyetini kazanarak hücum organizasyonları yapmayı düşünen tecrübeli teknik adam, taktik çalışmalarda bu konuya özel önem veriyor. G.Saray'ın duran toplardaki zaafiyetini kullanmak isteyen Güneş, antrenmanlarda duran top çalışmaları yaptırıyor. Sahaya süreceği 11 konusunda karar vermeyen tecrübeli teknik adam, Fabri'den Cenk'e kadar tek tek görüştüğü oyuncularını "Adım adım zirveye yürüyelim" sözleriyle motive ediyor.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:02
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Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 14
Yorum
emre mehmet ekici nerede diye sorulmamasını istedikleri için arada bir 20 dk saha çıkarıyorlar sonra sakatlandı diyorlar..yersen
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Okay Yokuşlu'ya dev teklif!
Toplam 6
Yorum
ismail trabzonsporu şampiyon yaptıktan sonra transfer düşünülsün hemde şu anki fiyatın iki misline
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İbrahima Yattara'dan derbi yorumu!
Toplam 2
Yorum
ts futbolun seyir zevkini yaşatan çok seçkin bir futbolcuydu...
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