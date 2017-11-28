 Cenk'e Bundesliga'nın devi talip! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Cenk'e Bundesliga'nın devi talip!

    Cenk'e Bundesliga'nın devi talip!

    Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup bir üst tura yükselen Beşiktaş'ın parlayan yıldız 'a bir talip de Almanya'dan çıktı.

    İngiliz Newcastle United, Crystal Palace ve Everton'un yanı sıra İspanyol ve İtalyan ekiplerinin de Beşiktaşlı golcüyü istedikleri bilgisi vardı. Son iddia ise Alman basınından geldi.

    EN BÜYÜK RAKİP NEWCASTLE!
    Alman basını, Cenk'e Dortmund'un talip olduğunu bildirdi. Dortmund'un en büyük rakibinin ise 20 milyon pound teklif eden Newcastle olduğu yazıldı. Haberde İngiliz ekibinin uzun süredir Cenk'in maçlarını izlediği de hatırlatıldı. Alman basını, Cenk'in Frankfurt patentli olduğunu da vurguladı.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:54
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