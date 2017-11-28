Cenk'e Bundesliga'nın devi talip!
Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup bir üst tura yükselen Beşiktaş'ın parlayan yıldız Cenk Tosun'a bir talip de Almanya'dan çıktı.
İngiliz Newcastle United, Crystal Palace ve Everton'un yanı sıra İspanyol ve İtalyan ekiplerinin de Beşiktaşlı golcüyü istedikleri bilgisi vardı. Son iddia ise Alman basınından geldi.
EN BÜYÜK RAKİP NEWCASTLE!
Alman basını, Cenk'e Dortmund'un talip olduğunu bildirdi. Dortmund'un en büyük rakibinin ise 20 milyon pound teklif eden Newcastle olduğu yazıldı. Haberde İngiliz ekibinin uzun süredir Cenk'in maçlarını izlediği de hatırlatıldı. Alman basını, Cenk'in Frankfurt patentli olduğunu da vurguladı.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:54
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Galatasaray'da derbi öncesi kötü haber...
Toplam 13
Yorum
tüylere veda edin şimdi hapı yuttu kartal görünümlü serçe.Tüy falan bırakmaz yolar Aslan.
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 2
Yorum
öğretici inşaallah tudorla hem şampiyon olur hem de kupayı alırız ama dursun defolup gitse, aysal başkan olsa tudoru gönderip tucheli getirse !
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Şampiyonlar Ligi marşı mı çalalım?
Toplam 14
Yorum
satir kimin hava kimin civa oldugunun göstergesi olacak bir mac. CL havasina girecegimizi saniyorum bu macta cünkü rakipte türk olmayacak sahada
Cenk'e Bundesliga'nın devi talip! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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