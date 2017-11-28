Cenk'e Bundesliga'nın devi talip!

İngiliz Newcastle United, Crystal Palace ve Everton'un yanı sıra İspanyol ve İtalyan ekiplerinin de Beşiktaşlı golcüyü istedikleri bilgisi vardı. Son iddia ise Alman basınından geldi.



EN BÜYÜK RAKİP NEWCASTLE!

Alman basını, Cenk'e Dortmund'un talip olduğunu bildirdi. Dortmund'un en büyük rakibinin ise 20 milyon pound teklif eden Newcastle olduğu yazıldı. Haberde İngiliz ekibinin uzun süredir Cenk'in maçlarını izlediği de hatırlatıldı. Alman basını, Cenk'in Frankfurt patentli olduğunu da vurguladı.