Beşiktaş'tan G.Saray hamlesi

Şampiyonlar Ligi'nde üst turu garantiledikten sonra ligde Malatya deplasmanına giden Kara Kartal, zorlu maçtan 0-0'la ayrılınca 2 puan bırakmış oldu. Karşılaşma sonrası lider G.Saray'ın Alanya'yı 2-0 yenmesiyle aradaki puan farkı 6'ya çıktı. Takımın Süper Lig'deki karşılaşmalarda konsantrasyon eksikliği yaşadığı yeniden gündeme geldi. Ancak Siyah-Beyazlı idareciler, kaybedilen 2 puana rağmen, G.Saray derbisi öncesi takıma güveniyor. Yöneticiler, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi galibiyetten emin olduklarını ifade ediyor. Özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş'in tecrübesini zorlu müsabakada konuşturacağı ve farkın 6'dan 3'e düşeceğine inanılıyor.



HAFTA İÇİNDE YEMEK YENİLECEK

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın önderliğinde idarecilerin hafta içerisinde takımla bir araya gelerek, motivasyon konuşması yapacağı öğrenildi. Yenilecek yemekte, lig şampiyonluğunun önemi bir kez daha anlatılacak. Başarı için takımın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiği yeniden hatırlatılacak. Öte yandan Başkan Fikret Orman'ın, Şenol Güneş ve takım kaptanlarıyla bir araya gelerek, özel bir görüşme gerçekleştireceği de kaydedildi. Başkan Orman'ın; Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Anderson Talisca'ya da transfer söylentilerine kulaklarını tıkamalarını özellikle nasihat edeceği bildirildi.



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