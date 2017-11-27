 Beşiktaş'tan G.Saray hamlesi – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'tan G.Saray hamlesi

    Beşiktaş'tan G.Saray hamlesi

    Malatya ile berabere kalarak lider G.Saray’la puan farkı 6’ya çıkan Beşiktaş’ta moraller bozuk değil. İdareciler, dev maç öncesi Teknik Direktör Güneş’in farkını ortaya koyacağına inanıyor.

    Şampiyonlar Ligi'nde üst turu garantiledikten sonra ligde Malatya deplasmanına giden Kara Kartal, zorlu maçtan 0-0'la ayrılınca 2 puan bırakmış oldu. Karşılaşma sonrası lider G.Saray'ın Alanya'yı 2-0 yenmesiyle aradaki puan farkı 6'ya çıktı. Takımın Süper Lig'deki karşılaşmalarda konsantrasyon eksikliği yaşadığı yeniden gündeme geldi. Ancak Siyah-Beyazlı idareciler, kaybedilen 2 puana rağmen, G.Saray derbisi öncesi takıma güveniyor. Yöneticiler, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi galibiyetten emin olduklarını ifade ediyor. Özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş'in tecrübesini zorlu müsabakada konuşturacağı ve farkın 6'dan 3'e düşeceğine inanılıyor.

    HAFTA İÇİNDE YEMEK YENİLECEK
    Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın önderliğinde idarecilerin hafta içerisinde takımla bir araya gelerek, motivasyon konuşması yapacağı öğrenildi. Yenilecek yemekte, lig şampiyonluğunun önemi bir kez daha anlatılacak. Başarı için takımın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiği yeniden hatırlatılacak. Öte yandan Başkan Fikret Orman'ın, Şenol Güneş ve takım kaptanlarıyla bir araya gelerek, özel bir görüşme gerçekleştireceği de kaydedildi. Başkan Orman'ın; Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Anderson Talisca'ya da transfer söylentilerine kulaklarını tıkamalarını özellikle nasihat edeceği bildirildi.

    Akşam

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:32
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'tan G.Saray hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.