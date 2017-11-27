Beşiktaş'tan G.Saray hamlesi
Malatya ile berabere kalarak lider G.Saray’la puan farkı 6’ya çıkan Beşiktaş’ta moraller bozuk değil. İdareciler, dev maç öncesi Teknik Direktör Güneş’in farkını ortaya koyacağına inanıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde üst turu garantiledikten sonra ligde Malatya deplasmanına giden Kara Kartal, zorlu maçtan 0-0'la ayrılınca 2 puan bırakmış oldu. Karşılaşma sonrası lider G.Saray'ın Alanya'yı 2-0 yenmesiyle aradaki puan farkı 6'ya çıktı. Takımın Süper Lig'deki karşılaşmalarda konsantrasyon eksikliği yaşadığı yeniden gündeme geldi. Ancak Siyah-Beyazlı idareciler, kaybedilen 2 puana rağmen, G.Saray derbisi öncesi takıma güveniyor. Yöneticiler, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi galibiyetten emin olduklarını ifade ediyor. Özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş'in tecrübesini zorlu müsabakada konuşturacağı ve farkın 6'dan 3'e düşeceğine inanılıyor.
HAFTA İÇİNDE YEMEK YENİLECEK
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın önderliğinde idarecilerin hafta içerisinde takımla bir araya gelerek, motivasyon konuşması yapacağı öğrenildi. Yenilecek yemekte, lig şampiyonluğunun önemi bir kez daha anlatılacak. Başarı için takımın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiği yeniden hatırlatılacak. Öte yandan Başkan Fikret Orman'ın, Şenol Güneş ve takım kaptanlarıyla bir araya gelerek, özel bir görüşme gerçekleştireceği de kaydedildi. Başkan Orman'ın; Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Anderson Talisca'ya da transfer söylentilerine kulaklarını tıkamalarını özellikle nasihat edeceği bildirildi.
Akşam
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:32
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Kartal ligde kayıp
Toplam 3
Yorum
kartal beşiktaşımızı şl. liginde başka tur atlatmazlar lig daha önemli haydi kartal biraz canlan
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Kartal ligde kayıp
Toplam 3
Yorum
arsen l. Oyuncuların kendine olan güvenini kaybetmesinde Güneş başroldür.Hep Oğuzhanı oynattı Tolgay hayata küstü,şimdi hep Tolgay,Oğuzhanı harcıyor.
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Kartal ligde kayıp
Toplam 3
Yorum
arsen l. Şenol Güneş Lens,Negredo,M.Pektemek,Mitroviç,K.Frei,Boyko,Aras gibi oyuncuları kimi zaman 5 dakika kimi zaman 10 kimi zaman da hiç oynatmadı
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