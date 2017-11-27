Ati’den büyük jest

PEPE'nin ısınırken sakatlanmasından sonra Necip Uysal bir anda kendini 11'de buldu. Sahaya kaptan olarak Atiba Hutchinson çıkacaktı. Ancak Kanadalı yıldız, Necip'in 11'de oynayacağını öğrenince kaptanlık pazubandını ona verdi. Necip ilk başta "Sen kaptan çık" dedi. Atiba "Sen bu camiada yetiştin. Bu pazubanı takmak senin hakkın" cevabını verdi.