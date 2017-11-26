Tribünlerde boş yer yok

SARI-kırmızılı taraftarlar, Beşiktaş maçında Yeni Malatya Stadı'nı tamamen doldurdu. Süper Lig'in 5. haftasındaki Bursaspor maçıyla hizmete giren 27 bin 44 kişi kapasiteli stattaki tüm biletler satıldı. Ev sahibi takım taraftarları, maça büyük ilgi gösterirken, Beşiktaş taraftarları da tribünde kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. Statta güvenlik açısından Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünün alt kısmı boş bırakıldı.