Yeni Malatyaspor - Beşiktaş | CANLI
Süper Lig'in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş, cezası bulunan Tosic ve Medel'in yokluğunda savunmada Mitrovic'e görev verdi, son dakikada sakatlanan Pepe'nin yerine ise Necip Uysal zorlu maça ilk 11'de başladı. Tecrübeli hoca, zorunlu değişiklikler dışında Devler Ligi'nde tarih yazan kadroda başka değişikliğe gitmedi.
Şampiyonlar Ligi'nde adeta şov yapan ve 5'inci maçların ardından gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Son 7 lig maçında 3 beraberlik, 2 yenilgi ve 2 galibiyet alan siyah-beyazlılar; 22 puan ve averajla üçüncü sırada yer alıyor.
ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK
Yeni Malatyaspor ile lig tarihinde ilk kez karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleye üç savunma oyuncusundan yoksun çıkacak. Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tosic ve Medel'in yanı sıra cezası devam eden Caner Erkin, Malatya'da forma giyemeyecek. Ayrıca maç öncesi ısınmada sakatlanan Pepe de zorlu maçta forma giyemeyen isimler arasında yer alıyor. Şenol Güneş, stoper mevkisinde Necip Uysal ve Mitrovic'i sahaya sürdü.
BABEL SINIRDA
Beşiktaş'ta Ryan Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. F.Bahçe, Trabzon ve son Akhisar maçlarında sarı kart gören Hollandalı oyuncu sınıra geldi. Babel, bugün de sarı kart görmesi halinde G.Saray derbisinde forma giyemeyecek. Babel, G.Birliği ile oynanan karşılaşmada kırmızı kartla cezalandırılmış ve Başakşehir maçında görev yapamamıştı. Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Necip Uysal, Mitrovic, Gökhan, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Yalçın, Sadık, Cissokho, Aytaç, Murat, Pereira, Azubuike, Adem Büyük, Boutaib.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:33
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''Gerekeni yapacağız''
Toplam 3
Yorum
Cevdet yürü be BAskan . kim tutar seni.. en iyi Baskanlardan biri de sensin Sayin Muharrem BEY..
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''Ya gideyim ya uzatın''
Toplam 19
Yorum
beko 15 milyon euroya fikret orman vidal i tolisso yu asensio yu alır olum souzaya 4 milyon euro verseler fener zaten satar
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''Ya gideyim ya uzatın''
Toplam 19
Yorum
REAL FB Yazilanlar cok, resmi teklif yok, RVP ye de yok cinden, hollanda dan teklifler var vs.Para verip alan yok. Belese verirlerse alacaklar...
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