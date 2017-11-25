 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş | CANLI – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Yeni Malatyaspor - | CANLI

    Yeni Malatyaspor - Beşiktaş | CANLI

    'in 13. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş, cezası bulunan Tosic ve Medel'in yokluğunda savunmada Mitrovic'e görev verdi, son dakikada sakatlanan Pepe'nin yerine ise Necip Uysal zorlu maça ilk 11'de başladı. Tecrübeli hoca, zorunlu değişiklikler dışında Devler Ligi'nde tarih yazan kadroda başka değişikliğe gitmedi.

    Şampiyonlar Ligi'nde adeta şov yapan ve 5'inci maçların ardından gruptan çıkmayı garantileyen , 'in 13. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Son 7 lig maçında 3 beraberlik, 2 yenilgi ve 2 galibiyet alan siyah-beyazlılar; 22 puan ve averajla üçüncü sırada yer alıyor.

    ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK
    Yeni Malatyaspor ile lig tarihinde ilk kez karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleye üç savunma oyuncusundan yoksun çıkacak. Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tosic ve Medel'in yanı sıra cezası devam eden Caner Erkin, Malatya'da forma giyemeyecek. Ayrıca maç öncesi ısınmada sakatlanan Pepe de zorlu maçta forma giyemeyen isimler arasında yer alıyor. Şenol Güneş, stoper mevkisinde Necip Uysal ve Mitrovic'i sahaya sürdü.

    BABEL SINIRDA
    Beşiktaş'ta Ryan Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. F.Bahçe, Trabzon ve son Akhisar maçlarında sarı kart gören Hollandalı oyuncu sınıra geldi. Babel, bugün de sarı kart görmesi halinde G.Saray derbisinde forma giyemeyecek. Babel, G.Birliği ile oynanan karşılaşmada kırmızı kartla cezalandırılmış ve Başakşehir maçında görev yapamamıştı. Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.



    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Fabri, Adriano, Necip Uysal, Mitrovic, Gökhan, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk.

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Yalçın, Sadık, Cissokho, Aytaç, Murat, Pereira, Azubuike, Adem Büyük, Boutaib.

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:33
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