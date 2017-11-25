Yeni Malatyaspor - Beşiktaş | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde adeta şov yapan ve 5'inci maçların ardından gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Son 7 lig maçında 3 beraberlik, 2 yenilgi ve 2 galibiyet alan siyah-beyazlılar; 22 puan ve averajla üçüncü sırada yer alıyor.

ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK

Yeni Malatyaspor ile lig tarihinde ilk kez karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleye üç savunma oyuncusundan yoksun çıkacak. Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tosic ve Medel'in yanı sıra cezası devam eden Caner Erkin, Malatya'da forma giyemeyecek. Ayrıca maç öncesi ısınmada sakatlanan Pepe de zorlu maçta forma giyemeyen isimler arasında yer alıyor. Şenol Güneş, stoper mevkisinde Necip Uysal ve Mitrovic'i sahaya sürdü.

BABEL SINIRDA

Beşiktaş'ta Ryan Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. F.Bahçe, Trabzon ve son Akhisar maçlarında sarı kart gören Hollandalı oyuncu sınıra geldi. Babel, bugün de sarı kart görmesi halinde G.Saray derbisinde forma giyemeyecek. Babel, G.Birliği ile oynanan karşılaşmada kırmızı kartla cezalandırılmış ve Başakşehir maçında görev yapamamıştı. Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.







İLK 11'LER



Beşiktaş: Fabri, Adriano, Necip Uysal, Mitrovic, Gökhan, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk.



Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Yalçın, Sadık, Cissokho, Aytaç, Murat, Pereira, Azubuike, Adem Büyük, Boutaib.