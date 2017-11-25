Teröristlerde stat krokisi bulundu!

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 2015 yılının aralık ayında gerçekleşen bombalı terör eylemini gerçekleştiren şahıslarla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Söz konusu saldırıyı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan alınan teröristlerin evlerinde yapılan aramada Fenerbahçe Stadı'nın krokisi bulundu. Akıllara "Hainlerin hedefinde Ülker Stadı mı vardı?" sorusu geldi.