Ndiaye'nin pozisyonu Beşiktaşlıları çıldırttı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Galatasaray'da karşılaşma öncesi sarı kart sınırında bulunan Maicon ve Ndiaye vardı.Mücadelenin ilk yarısında Ndiaye, Alanyasporlu rakibine arkadan kayarak faul yaptı. Serbest vuruş kararı veren Hüseyin Göçek, Ndiaye'ye kart göstermedi.Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.Göçek'in bu pozisyonda kart kullanmaması Beşiktaşlı taraftarları çılgına çevirdi.