 Ndiaye'nin pozisyonu Beşiktaşlıları çıldırttı – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Ndiaye'nin pozisyonu Beşiktaşlıları çıldırttı

    Ndiaye'nin pozisyonu Beşiktaşlıları çıldırttı

    Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart sınırında bulunan Badou Ndiaye, Aytemiz Alanyaspor maçında rakibine arkadan faul yaptı.Faul kararı veren hakem Hüseyin Göçek'in kartına başvurmaması Beşiktaşlıları kızdırdı.

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Galatasaray'da karşılaşma öncesi sarı kart sınırında bulunan Maicon ve Ndiaye vardı.

    BEŞİKTAŞLILARI KIZDIRAN POZİSYON
    Mücadelenin ilk yarısında Ndiaye, Alanyasporlu rakibine arkadan kayarak faul yaptı. Serbest vuruş kararı veren Hüseyin Göçek, Ndiaye'ye kart göstermedi.

    Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.



    Göçek'in bu pozisyonda kart kullanmaması Beşiktaşlı taraftarları çılgına çevirdi.

    ERMAN TOROĞLU'NUN POZİSYONLA İLGİLİ YORUMU İÇİN TIKLAYIN
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:43
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