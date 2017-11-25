Ndiaye'nin pozisyonu Beşiktaşlıları çıldırttı
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart sınırında bulunan Badou Ndiaye, Aytemiz Alanyaspor maçında rakibine arkadan faul yaptı.Faul kararı veren hakem Hüseyin Göçek'in kartına başvurmaması Beşiktaşlıları kızdırdı.
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Galatasaray'da karşılaşma öncesi sarı kart sınırında bulunan Maicon ve Ndiaye vardı.
BEŞİKTAŞLILARI KIZDIRAN POZİSYON
Mücadelenin ilk yarısında Ndiaye, Alanyasporlu rakibine arkadan kayarak faul yaptı. Serbest vuruş kararı veren Hüseyin Göçek, Ndiaye'ye kart göstermedi.
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.
Göçek'in bu pozisyonda kart kullanmaması Beşiktaşlı taraftarları çılgına çevirdi.
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BEŞİKTAŞLILARI KIZDIRAN POZİSYON
Mücadelenin ilk yarısında Ndiaye, Alanyasporlu rakibine arkadan kayarak faul yaptı. Serbest vuruş kararı veren Hüseyin Göçek, Ndiaye'ye kart göstermedi.
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.
Göçek'in bu pozisyonda kart kullanmaması Beşiktaşlı taraftarları çılgına çevirdi.
ERMAN TOROĞLU'NUN POZİSYONLA İLGİLİ YORUMU İÇİN TIKLAYIN
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
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Toplam 12
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CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
Ndiaye'nin pozisyonu Beşiktaşlıları çıldırttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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