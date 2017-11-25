Güneş: Hayal kırıklığı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, bugün her şeyin futbol için elverişli olduğunu belirtti.
Güneş, rakiplerinin çok istekli olduğunu ve aldığı bir puanı hak ettiğini aktararak, "3 puan isteğimizi sahaya yansıtamadık. Bizim için bir hayal kırıklığı oldu." dedi.
Bir gazetecinin, "Takımda mental anlamda sıkıntı mı var?" sorusu üzerine Güneş, takımının kötü oynadığını ve oyuncularının beklentilerin altında kaldığını kaydetti.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:01
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Malatyaspor'dan Beşiktaş'a özel pankart
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CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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