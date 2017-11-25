Fikret Orman kılıç kuşandı!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sebebiyle geldiği Malatya’da tarihi ve turistik yerleri gezerek, yöresel kıyafetler giydi. Orman, kuşandığı kılıçla poz verdi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçı için Malatya'ya geldi. Başkan Orman, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ürkmezgil ve Hakan Özköse ile birlikte Malatya'nın tarihi ve turistik merkezlerini gezdi. Battalgazi Konağı'nı ziyaret eden Orman ve yöneticiler, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait kıyafetler giydi. Başkan Fikret Orman elindeki kılıçla basın mensuplarına poz verirken, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil kılıç ve kalkan, Hakan Özköse de balta ve kalkanla fotoğraf çektirdi.
FİKRET ORMAN, ŞAMPİYON SPORCULARLA BULUŞTU
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Malatya'da şampiyon down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Orman, siyah-beyazlı takımın Süper Lig'de deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde, Malatya Beşiktaşlılar Derneğinin düzenlediği organizasyonda çeşitli branşlarda şampiyon olmuş down sendromlu çocuklarla buluştu ve onlara hediyeler verdi.
Etkinlikte kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri Deniz Atalay, Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican ve Hakan Özköse de yer aldı.
Fikret Orman ve yöneticiler, yakından ilgilendikleri çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
FİKRET ORMAN, ŞAMPİYON SPORCULARLA BULUŞTU
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Malatya'da şampiyon down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Orman, siyah-beyazlı takımın Süper Lig'de deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde, Malatya Beşiktaşlılar Derneğinin düzenlediği organizasyonda çeşitli branşlarda şampiyon olmuş down sendromlu çocuklarla buluştu ve onlara hediyeler verdi.
Etkinlikte kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri Deniz Atalay, Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican ve Hakan Özköse de yer aldı.
Fikret Orman ve yöneticiler, yakından ilgilendikleri çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:15
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