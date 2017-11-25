Cenk Tosun Maimi'den ev alıyor
Caner Erkin’den sonra Cenk Tosun da ABD’den daire satın alıyor Yıldız golcü 1.5 milyon Dolar ödeyip Porsche Miami Towers’da takım arkadaşına komşu olacak
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Cenk Tosun'un satın alma işmlerleri için girişimlere başladığı ve ultra lüks daire için ödeyeceği paranın da 1.5 milyon Dolar olduğu öğrenildi. Cenk Tosun'un alacağı daire Porsche Miami Towers'da bulunuyor. Sahilin hemen kenarında yer alan rezidans dairede neredeyse yok yok.
HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ
Rezidans'ın otoparkında asansör sistemi kullanılıyor. Hayatı kolaylaştırıcak her türlü teknoloji düşünüldmüş. Miami, ABD'de yabancıların en çok gayrimenkul satın aldığı yerlerden birisi olarak biliniyor. Aynı zamanda bir tatil merkezi.
Porsche Miami Towers'da her türlü teknoloji var. Otoparkında asansör sistemi kullanılıyor. Bu yüzden oto park etmek orda bir sorun değil.
CENK TOSUN'A CANER TAVSİYE ETTİ
Caner erken Porsche Miami Towers'dan aldığı daireyi Cenk Tosun'a ısrarla tavsiye edince, milli futbolcu ultra lüks daire ile ilgilenmeye başladı. En sonunda satın almaya karar verdi. Diğer Beşiktaşlılar da sıraya girebilir!
Takvim
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:39
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 11
Yorum
UAUA**** sen en iyi zamanında kievden 6 yemişssin daha konuş uefa sekteri bile yeni açıkladı her zaman bir numara GALATASARAYDIR türkiyede diye
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Morata’dan esprili Fenerbahçe yanıtı
Toplam 3
Yorum
hhaha dalga geçmiş resmen :D
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Ömer Aşık, parkelere döndü
Toplam 1
Yorum
Allaha Şükür Ömerin geri donmesi cidden çok sevindirici Allah sakatlıktan korusun inşallah.
Cenk Tosun Maimi'den ev alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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