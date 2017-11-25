 Cenk Tosun Maimi'den ev alıyor – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Cenk Tosun Maimi'den ev alıyor

    Cenk Tosun Maimi'den ev alıyor

    Caner Erkin’den sonra Cenk Tosun da ABD’den daire satın alıyor Yıldız golcü 1.5 milyon Dolar ödeyip Porsche Miami Towers’da takım arkadaşına komşu olacak

    Beşiktaş'ın yıldız ismi Cenk Tosun, takım arkadaşı Caner Erkin'in izinden gidiyor. Milli futbolcu, Caner Erkin'in yönlendirmesi ve tavsiyesiyle ABD'nin Miami kentinden daire satın almaya karar verdi.

    GERİ SAYIM BAŞLADI
    Cenk Tosun'un satın alma işmlerleri için girişimlere başladığı ve ultra lüks daire için ödeyeceği paranın da 1.5 milyon Dolar olduğu öğrenildi. Cenk Tosun'un alacağı daire Porsche Miami Towers'da bulunuyor. Sahilin hemen kenarında yer alan rezidans dairede neredeyse yok yok.



    HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ
    Rezidans'ın otoparkında asansör sistemi kullanılıyor. Hayatı kolaylaştırıcak her türlü teknoloji düşünüldmüş. Miami, ABD'de yabancıların en çok gayrimenkul satın aldığı yerlerden birisi olarak biliniyor. Aynı zamanda bir tatil merkezi.


    Porsche Miami Towers'da her türlü teknoloji var. Otoparkında asansör sistemi kullanılıyor. Bu yüzden oto park etmek orda bir sorun değil.

    CENK TOSUN'A CANER TAVSİYE ETTİ
    Caner erken Porsche Miami Towers'dan aldığı daireyi Cenk Tosun'a ısrarla tavsiye edince, milli futbolcu ultra lüks daire ile ilgilenmeye başladı. En sonunda satın almaya karar verdi. Diğer Beşiktaşlılar da sıraya girebilir!

    Takvim
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:39
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