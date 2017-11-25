 Beşiktaş’a kötü haber – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş’a kötü haber

    Beşiktaş’a kötü haber

    Süper Lig’in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olan Beşiktaş’ta Necip Uysal mücadelenin 72. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

    Beşiktaş'ta sakatlıklar sıkıntıya soktu. Ligin 13. haftasında Malatya deplasmanına çıkan siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinin 72. dakikasında sakatlandı. Sarı-kırmızılı ekibe karşı stoper mevkinde görev yapan oyuncu oyundan çıkarak, yerini genç oyuncu Fatih Aksoy'a bıraktı.

    Teknik Direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde zaman zaman sağ bek mevkinde de görev alabilen Necip, ısınırken sakatlanan Pepe'nin yerine ilk 11'e dahil edilmişti.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:52
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