Beşiktaş’a kötü haber
Süper Lig’in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olan Beşiktaş’ta Necip Uysal mücadelenin 72. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde zaman zaman sağ bek mevkinde de görev alabilen Necip, ısınırken sakatlanan Pepe'nin yerine ilk 11'e dahil edilmişti.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:52
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Cimbom transferde şova hazırlanıyor!
Toplam 12
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celil OLMAZ BU TRANSFER
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Ebrar sezonu kapattı
Toplam 2
Yorum
CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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Bursaspor'un N'Doye beklentisi
Toplam 3
Yorum
ReyizDamDuy 120miyon yuro reyizin bedeli garadenizdeki findukçucnun sesi :d
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