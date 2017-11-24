Mourinho itiraf etti: Beşktaş veya PSG...
Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, takımda tutmak istediğini yönetime bildirdiği Marouane Fellaini'nin takımdan ayrılma ihtimalinin gün geçtikçe arttığını ve bu durumdan büyük endişe duyduğunu itiraf etti.
Kırmızı Şeytanlar'ın orta sahasının önemli isimlerinden olan Belçikalı yıldız oyuncunun elde tutulması konusunda Jose Mourinho, İngiliz ekibi yöneticileriyle daha önce defalarca kouşmasına rağmen sözleşme yenileme konusunda henüz somut bir adım atılmamasından dert yandı.
Eylül ayında ManU'nun sözleşme yenileme teklifini az bularak geri çeviren ve haftalık 170 bin pound isteyen Fellaini'nin adı son zamanlarda ağırlıklı olarak Beşiktaş ile anılırken bugün gelen bir haber Mourinho'nun moralini iyice bozdu.
İngiliz basını, Fransız devi Paris Saint-Germain'in 30 yaşına yeni giren Fellaini için Beşiktaş'la rekabete girmeye hazırlandığını ve resmi teklif yapmak için kolları sıvadığını yazdı.
Konuyla ilgili olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mourinho ise "Fellaini'nin takımdan ayrılma ihtimali sizi endişelendiriyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Evet, Fellaini'nin gitme ihtimali beni endişelendiriyor. Sözleşmesiyle ilgili gelişmeler kontrolden çıktı. Oyuncuların kariyerleriyle ilgili kararlarına saygı duyuyorum. Fakat takım için çok önemli bir isim olduğunu da kendisiyle daha önce paylaşmıştım. Planlarım arasında her zaman yer verdiğim bir oyuncu. Beşiktaş veya PSG ya da başka bir takım... Eğer istediği oranda bir teklif yapmazsak sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünebilir ki bu da en doğal hakkı."
Manchester United'a 2013'te 27.5 milyon pound karşılığında transfer olan Fellaini, o zamandan bu yana Kırmızı Şeytanlar'la 144 mücadelede görev yaptı.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:55
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Mesut Özil'den F.Bahçe'ye yanıt geldi
Toplam 11
Yorum
Elazığlı objektif Bu gibi transferleri ancak fener yapar.Yallah sayfana.Aziz 5 tane çöpe 20m euro verecegine yıllık mesuta ver o parayı
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Şimdi onlar korksun
Toplam 2
Yorum
futbolcu yürü be madrid kim ki sen zamanında liverpool u 8 sıfır yenmiş bir takımsın, neydi o günler be uç kartal uç eski şaşağlı günlerine dön. tart
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Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Toplam 19
Yorum
bay x 10 milyon ona vereceğine altyapına yatırım yap o parala kerizliğin alemi yok
Mourinho itiraf etti: Beşktaş veya PSG... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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