Marouane Fellaini’ye PSG kancası

FRANSIZ devi PSG, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Manchester United'lı Fellaini'ye 4 yıllık anlaşma teklif etti. Beşiktaş'ın da listesinde olan 30 yaşındaki futbolcunun bu sezon sözleşmesi sona eriyor ve Ocak'tan itibaren başka bir takıma imza atabilir.