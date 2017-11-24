 Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı

    Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı

    Süper Lig'in 13. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş hazırlıklarını bitirdi.

    Kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlı ekip taktik idman yaptı.

    Isınma koşuları, açma germe ve istasyon koşuları ile başlayan antrenmanda bir süre 5'e 2 çalışması yapan Beşiktaşlı futbolcuların dar alanda kontrollü pas çalışması ve taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldığı belirtildi.

    Antrenmanın tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.

    Beşiktaş saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya giderek kampa girecek.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:17
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