Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama
Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesi, Malatya'ya geldi.
Uçakla saat 17.30'da Erhaç Havalimanı'na inen siyah-beyazlı kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileri ile karşıladı. Özellikle Quaresma'ya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çekerken, üzerlerindeki Beşiktaş formalarına imza attırdı. Havalimanında bekleyen bazı taraftarlar da futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş ile fotoğraf çektirirken, bir taraftar ise Kulüp Başkanı Fikret Orman'a çiçek verdi.
Havalimanından otobüsle ayrılan Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. Siyah-beyazlı kafilede Kulüp Başkanı Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Kartal Yuvaları'ndan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, Pazarlama ve Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu Üye Hakan Özköse de yer aldı.
Siyah-beyazlı takımda cezalı olan Tosic, Medel ile Caner Malatya'ya getirilmedi.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:28
-
Bilic teklifi reddetti!
Toplam 1
Yorum
berlin Böyle bir teklif gelecekte hayır diyecek. Dünyanın en liginden hemde kovulmuşken.
-
Yıldız oyuncuya 'tecavüz'den 9 yıl hapis!
Toplam 3
Yorum
berlin Halı saha oyuncusunu Furtbolcu yaptılar. İsmini bir değişik yapıp menejarler kakalıyor işte. Sakın manu ve milanda oynadı demeyin. Dökük.
-
Yapma bunu Konya
Toplam 10
Yorum
berlin Artık ne zaman güleceğiz ya. Şansımızdamı hiç yok artık. Sakin olamıyoruz hiç yaa. Her branşda öyle her yerde böyle. Hep aceleci kızgın agre
Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.