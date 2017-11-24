 Beşiktaş, Dugout'a dahil oldu – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    , Dugout'a dahil oldu

    Beşiktaş, Dugout'a dahil oldu

    Kulübü, futbol içerik platformu Dugout ile anlaşma sağladı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre internetteki Dugout platformunda, 'la ilgili özel içerikler de yer alacak.

    Futbolseverler, Beşiktaş'a yönelik güncel haberleri takip edebilecekleri Dugout'un internet sitesinde, ayrıca futbolcularla ilgili videoları da izleyebilecek.

    Bu iş birliği ile daha etkin bir global bilinirlik hedefleyen siyah-beyazlı kulübün pazarlama ve sponsorluklardan sorumlu genel müdür yardımcısı Umut Kutlu, "Oynadığı futbolla herkesin takdirini toplayan futbol takımımız, ışıldayan stadımız ve fantastik taraftarlarımızın muhteşem atmosferini Dugout aracılığıyla tüm dünya ile buluşturacağımız için çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

    Avrupa liglerinden Barcelona, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid gibi kulüplerin yanı sıra Türkiye'den Galatasaray, Bursaspor ve Gençlerbirliği de bu platformda yer alıyor.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:09
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