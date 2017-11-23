 UEFA’dan Cumhurbaşkanı’na tebrik! – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    UEFA’dan Cumhurbaşkanı’na tebrik!

    UEFA’dan Cumhurbaşkanı’na tebrik!
    BEŞİKTAŞ- Porto maçını Vodafone Park'ta izleyen UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'nin Hollandalı başkanı Michael van Praag, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Aynı zamanda Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı da olan Michael van Praag, Erdoğan'a, "1.5 yıl içinde 27 modern stat yaptınız. Bunun için size teşekkür ediyorum. Yaptığınız kolay bir iş değil. Bunu nasıl başardınız?" dedi.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:45
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