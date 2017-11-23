 Üç Silahşorlar – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Üç Silahşorlar

    Üç Silahşorlar

    Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan Kara Kartal’ın bu sezon Avrupa’daki tüm gollerini Cenk, Talisca ve Babel attı

    BEŞİKTAŞ'ın Avrupa'daki hücum gücü Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Ryan Babel oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 9 gol kaydeden siyah-beyazlı ekipte, gollerin tamamını bu üç oyuncu attı. Beşiktaş son iki sezonda 17 Avrupa kupası maçında 31 gol atarken, bunların 19'unu Cenk Tosun, Talisca ve Babel kaydetti. Cenk Tosun, 2 sezonda 8 kez fileleri havalandırırken, Talisca 6 ve Babel de 5 gole imza attı. Siyah-beyazlı ekibin üçlüsü, Beşiktaş'ın son 7 maçtaki 12 golüne de imza attı. Talisca, bu periyotta attığı 5 golle en golcü isim olurken, Cenk Tosun da 4 kez gol sevinci yaşadı. Babel son 7 karşılaşmada takımına 3 gole katkı yaptı.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:39
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