Quaresma Porto’ya dönecek!

PORTO Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, "Quaresma'nın Porto'ya döneceğinden hiç şüphem yok. Çünkü futbolu bıraktığında Porto'da yaşayacak ama Porto'da futbol oynamayacak. Porto Kulübünü bıraksalar da evlerini burada tutan futbolcular olduğunu bilmek güzel bir şey. Bu, Porto'nun onlar için anlamlı olduğunu gösteriyor" dedi.