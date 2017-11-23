Dünya seni konuşuyor Kartalım!
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nden grup lideri çıkmayı garantiledi Dünya basını, siyah-beyazlıların bu başarısını manşetlerine taşıdı
AFP: Beşiktaş son 16 turunda. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez üst tura yükselirken, G Grubu'nu lider tamamlamayı garantiledi. Bu gerçekten büyük bir başarı.
EUROSPORT: Orta sahadan kaptığı topla ilerleyerek harika bir asiste imza atan Cenk Tosun, Talisca'ya grup liderliği golünü attırdı.
DAİLY MAİL: Beşiktaş, evinde geriye düştüğü maçta büyük bir mücadele vererek aradığı golü Talisca ile buldu ve tarihinde ilk kez son 16 turuna adını yazdırdı; tarihinde bir ilke imza attı.
MARCA: Diego Costa vari hareketlerle ceza sahasına giren Cenk, Talisca'ya boş kaleye gol attırdı. Beşiktaş berabere kalıyor ve lider olarak gruptan çıkıyor. Kara Kartallar iyi bir takım olduklarını göstererek son 16 turuna uçtu.
RECORD: Porto, cehennemden 1 puan çıkardı. Aboubakar'a siyahbeyazlı taraftarlar büyük sevgi gösterdi. Beşiktaş lider olmayı garantiledi.
ABOLA: Ejderhalar cehennemde hayatta kalmayı başarıyor. Türkler ise grup birincisi olarak yoluna devam etmeyi garantiledi.
O JOGO: Cehennemden sağ çıkmak önemliydi.
AS: Bu Beşiktaş korkutuyor.
EL MUNDO DEPORTİVO: Beşiktaş garantiledi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez son 16 turuna kalan Beşiktaş tarih yazdı. Leipzig karşısında küçük düşen Fransızlar ise elendi.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:45
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda hayatin yasamin icinde olan hersey var,sporda futbolda,fesatlik kiskanclik sevgi ask,saygi acizlik zayiflik öfke saygi kin nefret hersey
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda bu bir görevse yapmam gerekiyosa esitsizlik veya adaletsizlik icinse egiti isteyene veriom,cünki futbol hayatdir icinde hayatin icindekiler
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 4
Yorum
Barzinho Ole bır sey olmaz bazı taraftarlara yon veren eller oldugu surece ve bız taraftar olmayı bıle bılmıyoruz
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