Dünya seni konuşuyor Kartalım!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nden grup lideri çıkmayı garantiledi Dünya basını, siyah-beyazlıların bu başarısını manşetlerine taşıdı

BEŞİKTAŞ'ın Porto ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider tamamlamayı garantilemesi ve son 16'ya kalması, dünya basınında geniş yer buldu. UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın elde ettiği sonuçla önemli bir başarıya imza attığı belirtilerek, "Beşiktaş gruptan üst tura çıktı. İlk kez bir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider tamamladı. Artık Leipzig, Porto ile ikincilik mücadelesi verecek" ifadeleri kullanıldı. Gazete ve TV'lerde Beşiktaş'la ilgili yapılan yorumlar şöyle:



AFP: Beşiktaş son 16 turunda. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez üst tura yükselirken, G Grubu'nu lider tamamlamayı garantiledi. Bu gerçekten büyük bir başarı.



EUROSPORT: Orta sahadan kaptığı topla ilerleyerek harika bir asiste imza atan Cenk Tosun, Talisca'ya grup liderliği golünü attırdı.



DAİLY MAİL: Beşiktaş, evinde geriye düştüğü maçta büyük bir mücadele vererek aradığı golü Talisca ile buldu ve tarihinde ilk kez son 16 turuna adını yazdırdı; tarihinde bir ilke imza attı.



MARCA: Diego Costa vari hareketlerle ceza sahasına giren Cenk, Talisca'ya boş kaleye gol attırdı. Beşiktaş berabere kalıyor ve lider olarak gruptan çıkıyor. Kara Kartallar iyi bir takım olduklarını göstererek son 16 turuna uçtu.



RECORD: Porto, cehennemden 1 puan çıkardı. Aboubakar'a siyahbeyazlı taraftarlar büyük sevgi gösterdi. Beşiktaş lider olmayı garantiledi.



ABOLA: Ejderhalar cehennemde hayatta kalmayı başarıyor. Türkler ise grup birincisi olarak yoluna devam etmeyi garantiledi.



O JOGO: Cehennemden sağ çıkmak önemliydi.



AS: Bu Beşiktaş korkutuyor.



EL MUNDO DEPORTİVO: Beşiktaş garantiledi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez son 16 turuna kalan Beşiktaş tarih yazdı. Leipzig karşısında küçük düşen Fransızlar ise elendi.