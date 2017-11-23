Cenk 150 milyon €

"Aboubakar'ı almayı çok istedik ama olmadı. 50 milyon euro'luk serbest kalma bedeli var, hayaller ve gerçekler! Cenk'in sözleşmesine 150 milyon euro bedel koyduk! Şaka tabi ki"



"Son 16 turundaki rakiplerin hepsi güçlü ama Real Madrid çıksın istemem. En azından bu turda gelmesin. Daha kolay takımları isterim. Kimse kolay değil ama elma ile armut bir değil"



"Oğuzhan kaptan, Beşiktaş'ın 10 numarası. Beşiktaş istemediği şekilde kimse bir yere gitmez, sıkıntı olmaz. Biz kimi istiyorsak sorun olmaz ama kimi istemiyorsak olabilir!"



BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Porto beraberliğinin ardından elde edilen Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan ilk Türk takımı olma unvanına sahip olmalarından dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade etti. Çok keyifli bir gece olduğunu söyleyen Başkan Orman, "Beşiktaşlılar mutluydu. Türk insanlarını mutlu ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, ben, çok sevindik. Çok da abartılacak bir durum değil. Kurada 1'inci de, 4'üncü de çıkabiliriz demiştim. Çok denk takımlar vardı. Biz 1. çıktık. Allah'a hamdolsun bundan sonra iyi kura çekmeyi istiyoruz" dedi.



FİNAL OYNAMA İHTİMALİ DE VAR

BAŞKAN Orman, son dönemin en çok konuşulan ismi olan Cenk Tosun'la ilgili olarak şu yorumu yaptı: "Bizim artık 16'ya girdikten sonra ilk 8 ve ilk 4 şansımız ihtimal dahilinde. Final olma ihtimali bile %5-10 da olsa var. Bu yüzden Cenk'i veya kimseyi gönderme niyetimiz yok. Mesela Aboubakar'ı almayı çok istedik ama olmadı. Şimdi serbest kalma bedeli olarak 50 milyon euro yazmışlar. Hayaller ve gerçekler. Biz de Cenk'in sözleşmesine 150 milyon euro'luk serbest kalma bedeli koyduk. Tabi şaka yapıyorum ama talibi çok, bununla gurur duyuyorum."



ŞİMDİ İYİ KURA ÇEKMELİYİZ

FİKRET Orman, ikinci turda kolay rakip olmadığını belirterek, "Aklımdan geçen bir rakip yok, iyi bir kura çekmek lazım. Ama Real Madrid çıksın istemiyorum. Çıkarsa, bir sonraki turlarda çıksın. Daha kolay takımları isterim elbette. Hiç kimse kolay değil ama elma ile armut bir değil. Şampiyonlar Ligi'ni son iki sezon kazanan Real Madrid'in bir özgüveni var. Avrupa'nın üst düzey 16 takımı. İyi bir kura çekersek, ilk 8'e oynarız. İkinci yarıda oynadığımız oyun gibi oynarsak zorlu bir rakip oluruz. Turu geçip geçmeyeceğimiz, o günkü duruma bağlı" dedi.



BİZDE OLSA ADAMI ASARLAR

Orman , Kamerunlu yıldız Aboubakar'ın ilk maçta soyunma odasında yaptıklarıyla ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu: "Aboubakar, bizim taraftarımızın da çok sevdiği iyi biri. Beşiktaş ile güzel ayrıldı. Beşiktaş ailesi insana mutluluk verir. İnsanların ilişkileri sevgi üzerine kurulmuştur. O da bu ailenin bir parçası olarak bir sene yaşadı. Özlüyorlar, giden özler.! Aboubakar'ın Beşiktaş'ta oynamasını istiyordum, olmadı. Olmaması bağlarının koptuğu anlamına gelmez. İlk maçta soyunma odasında yaptığını bizim ülkede yapsalar, adamı asarlar."



SİYAH-beya zlı kulübün Başkanı, sözleşmesi halen uzatılmayan Oğuzhan Özyakup'un da ayrılmayacağını söyledi. Orman, "Oğuzhan bu takımın kaptanı, Beşiktaş'ın 10 numarası. Bizimle olan ilişkileri en üst seviyede. Beşiktaş istemediği şekilde kimse bir yere gitmez. Bir yere gitmez. Onun için ben de, onda da bir rahatsızlık yok. Oğuzhan ile hiçbir sıkıntı olmaz. Biz kimi istiyorsak sorun olmaz ama kimi istemiyorsak olabilir. Devre arası transfer zor. Atınç ve Gökhan Töre de gelecek. Defansa da takviye yapacağız. Her yerde ikişer oyuncu var, hangi bölgeye oyuncu alacağız?" diye konuştu.



ŞENOL HOCA, BABAMA BENZİYOR

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde ikinci tura çıkmanın Şenol Güneş için de önemli olduğu ancak tecrübeli teknik adamın tatmin olmadığı sözlerini değerlendiren Fikret Orman; "Hoca da babam gibi hiç memnun olmaz. Bazen kendisine de söylüyorum. Bazen 'Sizinle kardeş miyiz?' diyorum. Babama benzeyen o kadar çok huyları var ki. 25 yaşındaki bir sporcunun hırsı aşkıyla çalışıyor, bu da sahaya yansıyor" dedi. Başkan, Başakşehir'in paylaşımı ile ilgili; "Göksel başkana teşekkürler. Onlarla rekabetten keyif alıyoruz. Rekabeti sahada yapmak lazım" dedi.



AVRUPA'DA BİR KUPA İSTERİM

DÜNYA kulübü olmak istediklerinin altını ısrarlı çizen Başkan Fikret Orman, şöyle devam etti: "Mesela, önceki akşam Azerbaycan'daki görüntüler hoş şeyler. Orada taraftarlarımızın beraber maç seyretmeleri güzel. Avustralya'daki dostlarım bile maçı izliyorlar. Bu güzel. 100-150 milyon taraftar kitlesine ulaşacağız. Mutlaka Avrupa'da bir kupa istiyorum. Bizde alengirli bir düzen yok, kuvvetler ayrılığı var. Ümraniye'nin bizim işlerimiz bellidir. Onu da tuğla tuğla ördük, üstüne koya koya gidiyoruz. Bu ülkeye daha fazla mutluluğu yaşatma arzusu içerisindeyiz. Her şeyde niyet esastır."