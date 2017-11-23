Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi keyfi

Siyah-beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarıyla ilgili açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, "Müthiş keyif, mutluluk verici. Başkana da söyledim. En önemli şey bu kulübü nereden aldık, nereye getirdik. İnsanları mutlu ediyoruz, Türkiye'yi mutlu ediyoruz. Bundan daha büyük bir şey yok." dedi.

Hak ederek gruptan çıktıklarını vurgulayan Albayrak, "Oynadığımız vatan, millet, Sakarya futbol felsefesi değildi. Göze hoş gelen, hak edilmiş turdu. Beşiktaş'ın oynadığı futbol çok keyif verici. Karşımızda basit takım yoktu. Porto gibi bir takıma iki maçta da yenilmedik. Grupta yenilmeden buralara gelmek, lider çıkmak çok güzel." diye konuştu.



"Beşiktaş Avrupa'da çok saygı duyulan bir takım haline geldi"

Başarının bir anda gelmediğini anlatan Albayrak, şunları söyledi:"Üstüne koyarak bu Beşiktaş oluşturuldu. Üst noktalara geliyoruz ama hedefimiz daha yukarılara gitmek. Sürekli üst seviyenin oyuncusu olmamız lazım. Porto maçında da bunu gördük. Beşiktaş, Avrupa'da çok saygı duyulan bir takım haline geldi."

Grup mücadelesinin ardından eleme maçları oynayacaklarını hatırlatan Metin Albayrak, "Şanslı bir kura bizi daha da ileriye götürür. Gelecek olan takımlar önemli. Grup lideriyiz ama ikinci takımlar da Avrupa'nın söz sahibi, güçlü takımları. Beşiktaş da o seviyelere gelmiş bir takım. O gelsin bu gelsin diye düşünmüyoruz. Artık Beşiktaş olarak çekinilecek takım haline geldik. Bu turu geçersek çeyrek final, sonrası Allah kerim." değerlendirmesinde bulundu.



"Vodafone Park'ta oynamak kolay değil"

Vodafone Park'ta taraftar desteğiyle daha iyi oynadıklarına dikkati çeken Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Vodafone Park'ta oynamak kolay değil. Taraftarın önünde takım coşuyor. Başarıda bu da önemli faktör. Portolu yöneticiler de bunu söylüyor. Çok modern, çağdaş bir stat oldu. Her türlü konforuyla gelenler mutlu ayrılıyor. Herkes medeni şekilde maçını izliyor. Bu ortamı da sağladığımız için mutluyuz."



Aboubakar'ın siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirmesi

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Porto'nun futbolcusu Vincent Aboubakar'ın son Şampiyonlar Ligi mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirmesine değinen Albayrak, "Bu müthiş bir şey. Düşünün oyuncu bir sezon oynuyor. Sonra başka takım formasıyla üçlü çektiriyor. Bu futbolun güzelliği. Giden diğer oyuncularımız da aynı davranışları gösteriyor. Marcelo, kendi sosyal hesabından bizim çocukların soyunma odasındaki fotoğraflarını kullanmış. 'Sizinle gurur duyuyorum' yazısını paylaşmış. Bu mutluluk verici. Buradaki aile sevgisini, kardeşlik ortamını unutmuyorlar. Takımın parçası olan herkes mutluluk yaşıyor." diye konuştu.



"Leipzig turistik maç olacak"

Albayrak, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı önceden garantilemelerinin Süper Lig'e olumlu yansıyacağını söyledi. Avrupa'da son 16 turuna kalmalarının kendilerine öz güven kazandıracağını anlatan Albayrak, "Leipzig turistik maç olacak. O yüzden Süper Lig'e daha çok konsantre olacağız. Türkiye Kupası ve lig maçları üst üste geleceği için Şampiyonlar Ligi'ndeki tempo yorucu olacaktı. Takımın gruptan çıkmayı garantilemesi lige pozitif yansıyacaktır. Galatasaray maçının ardından Leipzig'e gidiyoruz. O anlamda derbi maçına daha konsantre olabileceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.